El sector agropecuario es uno de los más perjudicados por la carga impositiva que ejerce el Estado, de ahí vienen las múltiples quejas en cuanto a no poder desarrollar correctamente la producción y la falta de competitividad pensando en el comercio exterior. En ese sentido, este medio se contactó con el presidente de CONINAGRO, Elbio Laucirica.

“Las retenciones y los ingresos brutos, son 2 impuestos que afectan la producción y no la ganancia, razón por la cual son totalmente inequitativos”, comentó Elbio Laucirica. “Muchos municipios han tomado la costumbre, para no hacer ningún aporte en su gasto público, de poner una tarifa en el pago de la nafta, el 47% no va a las petroleras, sino que va a las arcas del Estado”, agregó.

Posteriormente, Laucirica planteó: “Las cooperativas agropecuarias que están adheridas y asociadas a CONINAGRO, en estos últimos 6 años, han crecido en su facturación un 8,6%, cuando todo el país ha tenido subas y bajas en producto bruto e ingresos”. Luego, manifestó que, “con esto estamos demostrando que nuestras cooperativas siguen invirtiendo y creyendo en el país”.

En qué se utilizan los impuestos

“Hace 40 años que nos están cobrando retenciones, ingresos brutos, distintos gravámenes municipales y provinciales, pero lamentablemente, no se han destinado a una mejor educación, una mejor salud, una mejor justicia y a una mejor seguridad”, sostuvo el entrevistado. “Se ha utilizado para el gasto de la política, de los intereses personales y partidarios de algunos dirigentes y también para la corrupción”, complementó.

La visión de la sociedad sobre el sector agropecuario

Por otro lado, el presidente de CONINAGRO señaló: “No queremos que nos vean como una fuente de divisas, cada vez que hay algún problema dicen que es porque los productores no liquidan la soja y nosotros vamos liquidando en la medida que tenemos necesidades financieras”. Sobre la misma línea, remarcó que, “queremos que nos vean por la movilización de la economía en los pueblos del interior y por el aporte social que hacemos”.

“En este momento estamos tomando decisiones para sembrar la cosecha gruesa y para eso vamos a enterrar USD 17.000 millones, que no sabemos si lo vamos a recuperar”, expresó Laucirica. “Lo que más necesitamos hoy por hoy son medidas de alivio fiscal”, concluyó.