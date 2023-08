Elecciones 2023: el pedido clave de Javier Milei y el importante apoyo que consiguió Sergio Massa

Las elecciones primarias están cada vez más cerca y los candidatos empiezan a cerrar sus campañas. En este contexto, Canal E dialogó con el periodista de Editorial Perfil Ariel Maciel, quien se refirió a los puentes que está logrando el precandidato de Unión por la Patria Sergio Massa y al pedido de Javier Milei en su acto en el Movistar Arena.

Los puentes que está logrando Sergio Massa

El precandidato de Unión por la Patria comenzó a tender puentes con los sectores que son menos afines a la coalición de gobierno, por ello se lo pudo ver cercano al campo y ahora "Sergio Massa está logrando algunas fotos importantes". "Ayer estuvo reunido con los dirigentes de centro izquierda y se lo escuchó muy entusiasmado a Hugo Yasky, titular de la CTA", indicó Maciel.

En la misma línea, el entrevistado destacó que esto es importante porque, "Yasky viene a representar la centro izquierda y es el sector que más dudas tenía en esta campaña desde la izquierda". Por ello, se entiende que estos sectores apoyen más a Juan Grabois, "por eso llamó poderosamente la atención", indicó.

El pedido de Javier Milei en el Movistar Arena

Javier Milei cerró su campaña el Movistar Arena y en ese contexto dio un discurso clave para entender por dónde pasa la estrategia del partido de La Libertad Avanza. "Milei ayer hablaba del ausentismo". "Para él voto bronca se queda en la casa y no va a las urnas", comentó Maciel. "Por este motivo está reclamando que la gente vaya a votar", añadió.

No obstante, para Maciel: "El ausentismo es un voto que todavía no está descifrado". Mientras que para el oficialismo "entienden que el que no va a votar es un voto resignado y que iría a Unión por la Patria". También, en Juntos por el Cambio creen que es un voto clave para torcer las elecciones hacia el lado de un cambio de gobierno.