“En la mirada de mediano plazo de las grandes empresas, no está en carpeta invertir absolutamente nada”

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional desencadena una serie de sucesos a nivel económico que necesita el Gobierno para la llegada de inversiones, esto viene arraigado al levantamiento del cepo cambiario, lo cual permitiría un flujo sin restricciones de dólares y llamaría la atención de los inversores extranjeros. En este contexto, este medio se comunicó con el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel.

“El Gobierno, desde hace mucho tiempo, viene sumando condiciones para hacer efectiva la salida del cepo cambiario, primero que tenía que tener el equilibrio entre la tasa de devaluación y la tasa de inflación, también el tema de las reservas”, comentó Ariel Maciel. “Iba a ir viendo de a poco algunas variables para poder responder a una de las necesidades importantes para las inversiones del sector privado”, agregó.

Las exigencias de las empresas para invertir

Posteriormente, Maciel planteó: “Del lado de las empresas decían que hasta que no haya liberación cambiaria y que la política no acompañe esta situación, no iban a poder invertir, además, el cambio de época pensado en un signo político desarticula todo lo que venían armando a largo plazo”. Luego, manifestó que, “las empresas también tenían sus condiciones para hacer efectiva las inversiones”.

¿Sirve el acuerdo con el FMI o no?

“El Gobierno está buscando reformar totalmente el acuerdo porque las inversiones van a estar muy atentas a si sirve el acuerdo con el Fondo Monetario para salir de este periodo”, sostuvo el entrevistado. “Los inversores están pensando en si este acuerdo tiene letra chica y números finos para poder entender que lo que viene puede llegar a disparar hacia adelante”, complementó.

Por otro lado, el periodista señaló: “El círculo rojo más poderoso del país piensa que una vez que no esté el cepo, va a haber un gran flujo de inversiones pero en energía, minería y todo el mundo de hidrocarburos”. A su vez, remarcó que, “el resto de las inversiones, lo cotidiano, qué hacen las nacionales que no están vinculadas con estos sectores y puede llegar a ser lo que estén mirando las internacionales para ver si se animan a llegar a Argentina”.

Para concluir, Maciel destacó que, “hoy en día, en el presupuesto y en la mirada de mediano plazo de las grandes empresas, no está en carpeta invertir absolutamente nada, más allá de que todas creen que en el primer trimestre va a haber un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”.