En “QR!”, Irina Hauser advirtió: “Se fueron $75 mil millones en contrataciones” y ordenaron 35 indagatorias en la causa ANDIS

La causa que investiga presuntas irregularidades en contrataciones dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo. Según se informó en el programa "QR!", emitido por Canal E, el juez federal a cargo ordenó 35 indagatorias que comenzarán el 28 de abril y se extenderán hasta fines de mayo.

“Se fueron 75 mil millones de pesos en estas contrataciones”, afirmó la periodista Irina Hauser en diálogo con el conductor Pablo Caruso, al detallar el volumen de dinero bajo sospecha.

Indagatorias y foco en las contrataciones

La investigación apunta a un esquema de compras de insumos médicos —como prótesis, implantes y equipamiento quirúrgico— que habrían sido adjudicadas con sobreprecios y direccionamiento.

Entre los citados a declarar figuran exfuncionarios y empresarios, como Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS; Daniel Garbellini, del área de acceso a la salud; y Miguel Ángel Calvete, señalado como un operador clave en la intermediación de contratos.

Caso Andis: la Justicia investiga quién es "KM", la mujer a la que iban dirigidas las coimas

Según explicó Hauser, las indagatorias forman parte de una etapa que pone el foco en cómo se realizaron estas contrataciones, muchas de ellas sin procesos transparentes. “No hubo concursos de precios como corresponde”, sostuvo.

Sospechas de sobreprecios y maniobras irregulares

De acuerdo con la investigación, una parte significativa de los fondos podría haber sido desviada mediante sobreprecios. Además, se analizan posibles contrataciones direccionadas, donde determinadas empresas habrían sido beneficiadas de manera sistemática.

“Es un esquema donde se pagó todo, pero con precios inflados y mecanismos poco claros”, explicó la periodista.

Causa ANDIS: nuevas indagatorias para Spagnuolo y Calvete e investigan desvíos de fondos por $75.000 millones

El caso también incluye una línea de investigación sobre un posible lavado de dinero, con empresarios vinculados al sector aeronáutico y otros actores bajo sospecha de haber participado en el circuito financiero.

Las indagatorias se desarrollarán durante un mes y podrían generar nueva información a medida que avance el proceso. “Va a ser un mes con novedades constantes”, anticipó Hauser.

LB