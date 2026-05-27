En “QR!”, Irina Hauser habló sobre Manuel Adorni: “Es probable que haya una o más citaciones a indagatoria”

La periodista Irina Hauser analizó en el programa “QR!” de Canal E el estado de las causas que involucran al vocero presidencial Manuel Adorni y anticipó que podrían producirse novedades judiciales antes de la feria de invierno.

Durante el intercambio con el conductor Pablo Caruso, Hauser explicó que, si bien considera “improbable” una citación esta semana, el escenario podría cambiar en las próximas semanas debido al dinamismo de las investigaciones.

“Es probable que haya citas, o una o más de una citación a indagatoria antes de la feria de invierno”, afirmó la panelista al referirse a las distintas causas que avanzan contra el funcionario.

La periodista detalló que Adorni enfrenta más de una investigación judicial y sostuvo que ve “más probable” un avance en la causa vinculada al viaje a Punta del Este, en la que se analiza una posible dádiva o negociaciones incompatibles con la función pública.

Según explicó, la causa por enriquecimiento ilícito todavía requiere nuevas medidas de prueba antes de una eventual citación. “Faltan algunos pasos, como que se conozca el resultado de un análisis contable y que él justifique cómo hizo toda su fortuna”, señaló.

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En ese sentido, Hauser también mencionó la situación de la declaración jurada del funcionario. “La declaración jurada la tiene que presentar ante la Oficina Anticorrupción. La OA corrió la fecha de vencimiento para el 31 de julio”, indicó.

Además, remarcó que, si la fiscalía le exige justificar su patrimonio, Adorni deberá explicar los movimientos económicos que aparezcan en la investigación judicial. “Primero tiene que saber todo lo que vaya a aparecer en la causa para saber qué es lo que tiene que cumplir”, agregó.

LB