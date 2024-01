En qué consiste el sistema que permite a la AFIP monitorear los pagos con tarjeta de crédito

La AFIP actualizó los montos por los cuales verifica los gastos que se realizan tanto para compras con tarjeta de crédito como en efectivo. Es por eso que para tener un punto de vista más conciso y entender cómo funciona esta nueva actualización, este medio se puso en contacto con el tributarista, Sebastián Domínguez.

“Semestralmente se ajusta el monto a partir del cual tiene que identificarse las compras que realizan los consumidores finales, entonces, en enero y julio de cada año se hace una actualización por la variación del índice IPC”, comentó Sebastián Domínguez. “Cuando se vende a un consumidor final por un importe igual o superior $191.624 y si es menos que ese valor y paga con una tarjeta de crédito o débito, no hay que identificarlo”, agregó.

De superar los $95.812 en pagos en efectivo, el comercio debe identificar con un comprobante

Posteriormente, Dimínguez planteó: “Si la compra no es con medios de pagos electrónicos, ese importe disminuye, entonces, si el consumidor final paga en efectivo una compra igual o superior $95.812 ahí ya tiene que el comercio identificarlo en el comprobante”. Luego, manifestó que, “ese valor, antes de esta actualización, era cercano a los $43.000, es decir que sube bastante por el ajuste del IPC”.

Los bancos son un actor muy importante para los bancos

“Hay un mito o una fantasía de mucha gente que es que paga con tarjeta $180.000 por ejemplo, no lo identifican, entonces, la AFIP no tiene ese dato”, expresó el entrevistado. “Es cierto que no tiene el dato de esa operación en particular, pero si la persona paga con tarjeta de crédito, después el banco va a informarle a la AFIP los consumos y ahí no hay monto mínimo”, complementó.

Por otro lado, el tributarista señaló: “Si se pagó en cuotas, ahí la AFIP va a recibir la información y después, en función de todos los regímenes de información que existen, va a relacionar los ingresos que declara esa persona con gastos”. Sobre la misma línea, remarcó que, “a veces pasa que alguien gasta más de lo que tiene justificado y quizá no le hacen ninguna fiscalización, porque eso depende de los controles y de las políticas que arma la AFIP”.

Para finalizar, Dominguez dijo que, “en el tema de los adicionales, lo que recomendamos es que se gaste con la tarjeta de quien paga. Nosotros recomendamos dividir los consumos, que no se consuma todo a nombre del titular porque eso le puede generar una fiscalización”.