En qué situación económica se encuentra la industria argentina

Las conversaciones en el Parlamento fueron seguidas con mucho detalle por buena parte de quienes son los protagonistas de la vida económica de la Argentina. Sin embargo, cuando la ley se cayó comenzaron a plantearse un montón de interrogantes sobre cuál sería el impacto económico.

Incertidumbre sobre el rumbo económico

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el periodista, Martín Ciprés, quien expresó que la primera preocupación del sector es “la incertidumbre es la de saber cuál va a ser el rumbo económico que va a tener el gobierno”.

En ese sentido, el entrevistado sostuvo que, “de ahora en más, teniendo o no la discusión de la ley; la materia económica pasa a un segundo plano, cuando lo que hace falta es una definición política”. Y agregó: “El otro tema muy preocupante es que la ley estaba con algunas aperturas económicas en el sector de la industria”.

Según el entrevistado explicó que a esta altura se trata de “una discusión bastante vieja” porque “no hay que debatir, sino que hay que abrir la economía o cerrarla”.

Sectores para "abrir la economía"

Por otra parte, para Ciprés, la Argentina tiene dos sectores que necesitan “abrir su economía”; uno es la agroindustria, que tiene que ver con el campo, la biotecnología, y el otro es el software. “Son dos sectores que tienen que ver con la tecnología”, agregó.

En esa misma dirección, el periodista añadió que lo sucedido en el Congreso de la Nación “repercute enormemente en las deudas que tiene la industria por los insumos importados”. Y continuó: “Esto sucede porque no se pueden girar los dólares y se calcula que hasta antes del 10 de diciembre ese monto alcanzaba”.

Al ser consultado por el BOPREAL, Ciprés explicó que, “es un tema complejo porque la industria no está habituada a utilizarlo”. Y para finalizar, agregó: “No hubo reticencia, sino desconocimiento. No lo tomaron porque desconocían la herramienta”.