ENACOM: “Cerraron las 26 delegaciones de todo el país, las cuales tenían 50 años de antigüedad”

Con el cierre de las 26 delegaciones del ENACOM por parte del Gobierno, aproximadamente 400 empleados se quedaron sin trabajo y aseguran que el número de despidos puede aumentar en los próximos días. Es por eso que para ampliar la información sobre lo que está ocurriendo en el ente que regulaba la actividad de la radio, la televisión y el internet, este medio se contactó con el ex vicepresidente del ENACOM, Gustavo López.

“Cerraron las 26 delegaciones de todo el país, cosa que no ocurrió nunca. Las delegaciones tienen 50 años de antigüedad, sirven para atender a usuarios, consumidores y los problemas de interferencia”, comentó Gustavo López. “Más allá de que hay muchos trámites que se hacen a distancia, no todos tienen acceso a internet y no todos lo pueden resolver mandando una nota esperando que en Buenos Aires le respondan vaya a saber cuándo y de qué manera”, agregó.

¿Cuál era la función de las 26 delegaciones que fueron cerradas?

Posteriormente, López planteó: “Las 26 delegaciones atendían toda la problemática de la radio, la televisión y el internet en cada territorio, las cerraron a todas y echaron a todo el mundo, es una salvajada inexplicable”. Luego, manifestó que, “a eso hay que sumarle los despidos arbitrarios en la administración central y de la manera en que lo hacen, se está dando una deshumanización de todo”.

El ENACOM es un ente regulador

“El ENACOM es un ente regulador, recaudador y de fomento”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Regula el internet, el correo, la telefonía celular y fija, televisión por aire, cable y satelital, internet satelital, todo eso está bajo la órbita del ENACOM, que son servicios esenciales para la vida cotidiana”.

Sobre la misma línea, el ex vicepresidente del ENACOM señaló: “El ENACOM también intervenía la regulación de precios, la asociación de usuarios y consumidores, que son amplias, trabajaban todo el tiempo con el ENACOM y el ENACOM ayudaba en su sostenimiento”. A su vez, remarcó que, “una de las cosas que ayudaban a controlar ellos con sus reclamos era el cuadro tarifario, de precios o de la calidad de servicios”.

“La obligación del ENACOM es controlar que el 4G funcione donde tiene que haber 4G, que se hagan las obras de infraestructura que se comprometieron a hacer cuando ganaron la licitación”, expresó López. “No hay solamente 2 empresas telefónicas, hay centenares de empresas telefónicas, 2 que controlan la mayoría del mercado y las cooperativas telefónicas”, finalizó.