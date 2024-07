Equilibrio precario: “Lo único que no puede hacer el Gobierno es reemplazar el impuesto país”

Uno de los dilemas económicos para el Gobierno tiene que ver con la apertura del cepo y cómo eso podría afectar el equilibrio fiscal, debido a que eso implicaría renunciar al impuesto país, una herramienta clave en la recaudación. Con el fin de hablar más sobre este tema, este medio dialogó con Diego Ferro, presidente de M2M Capital.

“Si uno ve el volumen de tweets que el Presidente toma, a menos que haya alguien que diga cuáles son los tweets serios respecto de los que no lo son, es información adicional pero no saben cuándo van a salir del cepo”, comentó Diego Ferro. “La cantidad de recursos que obtienen del impuesto país hace que el agujero fiscal que se generaría si salen del cepo, no lo podrían cubrir de ninguna otra forma”, agregó.

Equilibrio precario

Posteriormente, Ferro planteó: “Todo esto presenta una situación mucho más de equilibrio precario y está en un equilibrio que suena bien, pero evidentemente lo consiguen con una serie de medidas estructuralmente transitorias”. Luego, manifestó que, “si notan que viene financiamiento externo y notan que la recesión pega la vuelta, se sentirían mucho más cómodos de remover alguna de esas restricciones”.

Impuesto país: una herramienta irremplazable para el Gobierno

“Lo único que no pueden hacer es reemplazar el impuesto país, entonces, no creo que les guste la idea del cepo”, sostuvo el entrevistado. Por otra parte, mencionó que, “dada la poca credibilidad del país, el fracaso de la presidencia de Macri dejó una sensación muy distinta en el mercado, porque el mercado creyó mucho en todo lo que dijo y hubo una apuesta muy grande en Argentina que falló”.

Por otro lado, el presidente de M2M Capital señaló: “Cuando uno ve la reacción de los precios cuando asumió Milei, demuestra que mucha gente decidió creer antes de que se demostraran las cosas”. A su vez, remarcó que, “nada de lo que está diciendo este Gobierno es algo tan sorprendente, es bastante lógico lo que dicen, pero desde el primer momento la gran duda con este Gobierno fue la habilidad de implementar”.

“La gente le está pidiendo al Gobierno que haga y no es tan fácil hacer, porque hay un montón de medidas estructurales que toman su tiempo en salir y Argentina está en medio de una recesión bastante fuerte”, expresó Ferro. Para finalizar, dijo que, “el ajuste que se está haciendo es muy fuerte y no se ve una salida del ajuste”.