“Estamos al borde de que una guerra regional se convierta en una mundial”, aseveró un Imán musulmán

Con el conflicto que comenzó el 7 de octubre en medio oriente, se propagó la estigmatización y discriminación a las religiones del islam y el judaismo, donde se establece que la disputa se empezó una cuestión religiosa cuando en realidad es territorial. A eso se le agrega el aumento de comentarios generalizando el actuar de los terroristas con las diferentes religiones involucradas. Es por eso que para aclarar este tema, Canal E se comunicó con el Iman musulman, Marwan Gill.

“El hecho del 7 de octubre es una noticia que entristece a todos”, comentó Marwan Gill. “Lamentablemente, hay que decir que no quedó como un conflicto regional, sino que realmente estamos al borde de una guerra regional que en cualquier momento se podría convertir en una guerra mundial, falta una chispa y ya tendríamos un incendio”, agregó.

Judeofobia y islamofobia

Posteriormente Gill planteó: “Lo que es bastante preocupante es la generalización y la estigmatización en base a ese conflicto, pero que afecta a las comunidades musulmanas y judías en todo el mundo, donde vemos un aumento de judeofobia y de islamofobia”. Luego, manifestó que, “es importante aclarar que no es una guerra entre judíos y musulmanes, ni una guerra religiosa entre el islam y el judaismo”.

“La islamofobia es una cierta percepción y una cierta estigmatización contra los musulmanes en general en base a ciertos prejuicios”, explicó el entrevistado. “En particular es el odio y el rechazo hacia los musulmanes y por supuesto en base de ciertos prejuicios alrededor de la violencia, del terrorismo y el machismo”, completó.

Los grupos terroristas no tienen ninguna relación con la religión del islam

Por otro lado, el Iman musulman señaló: “El grupo Hamas no tiene ninguna relación con el islam, no es una representación ideológica religiosa del islam”. Sobre la misma línea, remarcó que, “los demás grupos militares o terroristas no tienen nada que ver con el islam, en muchos casos, ellos contradicen a los propios valores del islam, por lo cual, lo que hizo Hamas el 7 de octubre no está conforme los valores y las enseñanzas del islam”.

“A lo largo de la historia, los musulmanes y los judíos han convivdo y compartido el espacio con mucha fraternidad y una convivencia pacifica y armonica. El conflicto entre palestinos e israelíes surgió hace 8 décadas por una disputa territorial”, sentenció.