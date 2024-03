“Este Gobierno no solamente es insensible, tiene una política muy clara anti pueblo”

A la complicada situación económica que ya sufrían ciertos barrios se le suma las interminables lluvias que han traído inundaciones, mucha gente queda afectada no solo a nivel monetario sino también en lo que se refiere a la salud. En este contexto, este medio se comunicó con Rafael Klejzer, dirigente del Movimiento Popular La Dignidad, quien denunció que el Estado debería hacerse cargo de la situación de emergencia.

“No salimos de los calores, de los cortes de luz, los cortes de agua, nos metemos en el dengue y ahora en las inundaciones, a parte no para de llover”, comentó Rafael Klejzer. “El tema de las inundaciones, te entra agua en la casa y no podés hacer mucho para salvar las cosas, cuando se va el agua de las casas y de los barrios ahí lo que emerge es la expresión de la pobreza absoluta”, agregó.

Cuál es el actuar del Estado ante una emergencia

Posteriormente, Klejzer planteó: “La billetera abierta o que el ministerio de capital humano era el que más presupuesto iba a tener fue a la baja, es una de las tantas mentiras de Milei. Hubo inundaciones en la provincia de Corrientes y tampoco hubo auxilio de Nación”. Luego, manifestó que, “la actuación local de los municipios llega un momento que no pueden y piden ayuda a Provincia, eso en algún momento se excede y pide a Nación”.

En aras del ajuste el sufrimiento crece

“La filosofía de este Gobierno es arreglense como puedan, la ayuda está sujeta a una especulación en función del color político de los gobierno locales, es una mala gestión por donde se la mire”, sostuvo el entrevistado. “Hay una insensibilidad muy importante y en aras del ajuste o no gastar plata, el sufrimiento de la gente crece”, complementó.

Por otro lado, el dirigente del Movimiento Popular La Dignidad señaló: “Asumió este Gobierno y al día siguiente armaron un protocolo contra las organizaciones sociales para que no corten la calle, pero en 100 días no hubo un protocolo para enfrentarse a los narcos en Rosario”. Sobre la misma línea, remarcó que, “la intención del nuevo Gobierno está clara, se sabe los planes que tiene, e incluso el protocolo más de una vez no se pudo ejercer”.

“No importa quien gobierne los municipios, la necesidad está primero. Este Gobierno no solamente es insensible, ya que tiene una política muy clara anti pueblo, Petovello dió claras muestras de insensibilidad y de mentirosa”, expresó Klejzer. “Tienen que armar un comité de emergencia, que esté presente la política y el Estado tiene que acompañar esta situación”, concluyó.