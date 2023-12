Eugenio Semino: “Con $160.000 los jubilados no pueden vivir una semana”

Uno de los sectores en consideración tras el DNU del presidente Javier Milei es el de los jubilados, que a una semana del comienzo de enero, no está definido qué van a cobrar debido a que diciembre fue el último mes del bono de $55.000. Ante este panorama, este medio se puso en contacto con el gerontólogo y defensor de la tercera edad, Eugenio Semino.

“Hay un silencio que llama mucho la atención, el famoso DNU no dice nada, dice que se decreta una emergencia previsional pero a su vez no establece ninguna medida que tiene que ver con esa emergencia”, comentó Eugenio Semino. “Estamos a 5 días del mes de enero, los jubilados no saben qué van a cobrar”, agregó.

Hay malos recuerdos de la suspensión de la ley de movilidad

Posteriormente, Semino planteó: “Los jubilados no saben qué significa esto de suspender la movilidad y hay muy malos recuerdos al respecto”. Luego, manifestó que, “fue la primera medida que tomó el presidente Fernández en diciembre de 2019, con el pretexto de recomponer los 20 puntos que habían perdido respecto a la inflación los haberes en los años 2018 y 2019. Nunca ocurrió, declaró la emergencia y suspendió la ley de movilidad”.

En los 4 años de la gestión de Alberto Fernández, los jubilados perdieron el 80% de su poder adquisitivo

“En los 4 años de gestión de Alberto Fernández, que han concluido ahora, las jubilaciones y pensiones perdieron más del 80% de su poder adquisitivo”, aseveró el entrevistado, que después completó: “Está el muy mal antecedente y está la duda de qué van a cobrar, porque los $160.000, a los cuales hay que agregarle la devaluación, no alcanzan para vivir una semana”.

Por otro lado, el defensor de la tercera edad señaló: “Lo que estamos requiriendo urgentemente es que se defina qué van a cobrar dentro de una semana los jubilados y pensionados”. Sobre la misma línea, remarcó que, “le decimos al ministro de economía que si no hay un refuerzo suficiente, los jubilados no pueden vivir una semana, no pueden pagar sus medicamentos, sus alimentos y su vivienda”.

Para finalizar, semino expresó: “No hace falta suspender la ley de movilidad, porque a Caputo lo que le establece es un piso, sobre el cual, puede agregar todo lo que quiera, es decir, si da mal resultado como viene dando, lo que puede hacer si da 10, dar 20 más al margen de la ley de movilidad”.