En el momento donde comienzan a llegar los fríos intensos y las personas mayores tienden a enfermarse con mayor frecuencia, el sistema de salud presenta una crisis de la cual se encuentra muy lejos de recuperarse. En este contexto, este medio se comunicó con el gerontólogo y defensor de la tercera edad, Eugenio Semino.

“Todo el sistema de salud está colapsado en el momento de mayor morbilidad, cuando la gente más se enferma, y los más frágiles son muy propensos a patologías crónicas que hagan etapas agudas”, comentó Eugenio Semino. “Esto fija un estado de situación de crisis humanitaria en el sector y la atención primaria es vital”, agregó.

Posteriormente, Semino planteó: “La atención primaria es cuando uno ingresa al sistema de salud vía la atención regular, que se lo asimila como el médico de cabecera”. Luego, manifestó que, “Pami acaba de sacar una muy buena disposición, que señala que los médicos de cabecera tienen que ver al paciente para emitir la receta electrónica y ver el estado de situación de la patología que tiene”.

No hay médicos

“El problema de que se copien recetas y se haga todo lo que no se debe hacer, es que no hay médicos”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “El médico y el personal de salud gana $3,50, juego su vida y su prestigio todos los días, además de que se dedican a otra cosa, entonces, se manda una buena decisión a algo que no existe”.

Con la presencia del pluriempleo no se puede brindar una buena atención

Por otro lado, el defensor de la tercera edad señaló: “No hay médicos de cabecera, no pueden atender, los médicos y el personal de salud tienen que trabajar en 3 lugares para comer”. Sobre la misma línea, remarcó que, “el pluriempleo es un disparate que no genera buena atención”.

“Las personas mayores, que tenían el recuerdo de una prepaga ya no la pueden tener, se los cambia de sistema y de los circuitos de la atención de médico - paciente por cuestiones que cambian de un día para el otro”, expresó Semino. “Nadie sabe si va a preservar su sistema de salud, están en una crisis estructural tanto el sistema público como el privado”, sentenció.