Eugenio Semino: “La nueva normalidad en Argentina es la crisis”

Dentro del marco electoral que se mantiene en agenda, comienzan a perder protagonismo los demás sectores que padecen de problemas serios y que a día de hoy no tienen soluciones, como es el caso de los jubilados. Ante esta problemática, este medio se comunicó con el gerontólogo y defensor de la tercera edad, Eugenio Semino.

“En Argentina la nueva normalidad es la crisis. Se han bajado las expectativas de temas centrales como la seguridad social y la salud”, comentó Eugenio Semino. “No han sido temas expuestos en el debate ni contemplados en términos de lo que es los diversos actores políticos. Todas las referencias es a lo que va a pasar, mientras que esto está pasando hoy”, agregó.

Desde 2018 a la actualidad, el poder adquisitivo del jubilado perdió un 80%

Posteriormente, Semino planteó: “El haber del jubilado en términos de lo que son los últimos 6 años, tomando 2018 a este momento, perdió el 80% de su poder adquisitivo y en estos 6 años tomó 2 administraciones”. Luego, manifestó que, “de 2018 a 2019 perdió el 20%, 20% más entre 2020 y 2021 y desde 2022 hasta la fecha, otro 40%”.

El haber de un jubilado no llega a cubrir el 50% de la canasta básica

“Los haberes son ridículos, no admiten debate en términos de lo que pueden llegar a cubrir”, aseveró el entrevistado. En relación a este tema, expresó que, “más allá de ser los más bajos de latinoamérica, el haber de un jubilado no llega a cubrir el 50% de la canasta de necesidades básicas, que es de $313.000. Cada minuto su situación en términos de lo económico es desesperante”.

Por otro lado, el defensor de la tercera edad señaló: “Lo hemos tomado como algo normal que esto pase y también las propias víctimas lo sufren de esta manera y tienen miedo a perder la nada que ya tienen”. Sobre la misma línea, remarcó que, “en salud está pasando lo mismo, a día de hoy no tenemos insumos para prácticas habituales, ni para intervenciones quirúrgicas y esto no es solo lo que están padeciendo los adultos mayores sino lo que está padeciendo la sociedad argentina”.

“La nueva normalidad en Argentina es la crisis y esto no tiene y no puede soportar los tiempos políticos del balotaje, el nuevo gabinete y que se pongan de acuerdo”, sostuvo Semino, que luego concluyó: “Resolver seguridad social y salud en este estado, donde la gente se está muriendo hoy, no se va a morir después del 11 de diciembre, sino se toma en cuenta no se puede resolver”.