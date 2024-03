Eugenio Semino: “La situación del jubilado es tan grave que hasta el propio FMI se apiada”

Los constantes aumentos siguen afectando a los sectores más vulnerables de la economía y uno de los más golpeados es el sector de los jubilados, que tienen la complicación de no poder afrontar el pago de sus prepagas, lo que para muchos significa una ayuda ante la atención irregular que presenta el Pami. En este contexto, este medio se comunicó con el gerontólogo y defensor de la tercera edad, Eugenio Semino.

“Los insumos que consume el jubilado, sobre todo desde lo que es el sistema de salud, también se apreciaron, es decir, subieron en dólares, nuestra vida cotidiana es cara en dólares y en euros, nosotros perdemos todo tipo de relación en cuanto a precios”, comentó Eugenio Semino. “La situación del jubilado es tan grave, tanto en lo económico como en la salud, que hasta el propio Fondo Monetario Internacional se apiada”, agregó.

La salud es la última membrana de seguridad que le queda al jubilado

Posteriormente, Semino planteó: “Esto se refiere no solo a lo económico sino a la seguridad en términos de la protección de la salud, que es tal vez la última membrana de seguridad que le queda al jubilado”. Luego, manifestó que, “no puede comprar lo que necesita, no puede vivir donde vivía, no puede pagar sus servicios”.

Las medidas del Gobierno tienen un fuerte impacto para los jubilados

“Determinadas medidas que se toman a nivel general, van afectando muy directo a este colectivo tan frágil”, sostuvo el entrevistado. “Se dió esta nueva situación con la medicina prepaga. Muchos jubilados y pensionados, producto de los servicios que sus obras sociales del propio Pami no se dan ni en tiempo ni en forma, han tomado la precaución de contratar una prepaga como una rueda de auxilio a ese sistema que cada vez está más estresado”, complementó.

Para pagar una prepaga sería necesario 2 haberes mínimos de un jubilado

Por otro lado, el defensor de la tercera edad señaló: “En todo paciente añoso, la urgencia es decisiva en términos de la atención y detección en cuanto al diagnóstico”. Sobre la misma línea, remarcó que, “la prepaga se les ha caído, en muchos casos la pagaba el jubilado o allegados a la propia familia, pero entrar y pagar esa cuota se ha ido, por lo menos para una persona mayor y sin contar enfermedades prevalentes, a $500.000, es decir, más de 2 haberes mínimos del jubilado”.

“Ha habido una catarata durante esta semana, alrededor de 300 o 400 consultas sobre este tema”, expresó Semino. “Es un estado de desesperación que se suma a lo ridículo de los $205.000 que cobran 7 millones de jubilados y pensionados”, concluyó.