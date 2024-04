Eugenio Semino sobre el deterioro de la salud pública: “El que paga con la vida es el paciente y su familia”

El aumento en los valores de las prepagas resulta un grave problema para los jubilados que tienen enfermedades graves por tratar, a eso se le suma el empeoramiento en varios centros de atención y un fuerte deterioro de la salud pública. Ante este panorama, este medio se contactó con el gerontólogo y defensor de la tercera edad, Eugenio Semino.

“Estamos en una situación muy complicada porque no se trata solamente de esto que ha surgido, sino que es el tema de los aumentos importantes que se han dado en este periodo de las prepagas”, comentó Eugenio Semino. “Tenemos un sistema de salud que venía con serios problemas estructurales previos a la pandemia”, agregó.

Salud asarosa

Posteriormente, Semino planteó: “La pandemia generó un extremo estrés del sistema de salud y esos problemas estructurales hoy muestran que se traducen en atención médico sanitaria fuera de tiempo y forma”. Luego, manifestó que, “cuando la salud se convierte en asarosa, lo que desnuda es que no tenemos sistema”.

Los aumentos en las prepagas generaron un estado de desprotección mayor

“Para las personas mayores, muchas prepagas eran la rueda de auxilio a la falta de asistencia que a veces tienen de sus propias obras sociales o del Pami”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Esto que era a veces sostenido por la familia, hoy tampoco, en razón de estos aumentos que han sido monumentales durante estos meses, se puede hacer, por lo cual, el estado de desprotección es mucho mayor”.

Por otro lado, el defensor de la tercera edad señaló: “A las prepagas no solo adhieren a aquellos que pagan en forma personal o individual, sino que gerencian la mayoría de las obras sociales”. Sobre la misma línea, remarcó que, “tienen un poder absoluto sobre el sistema y todo lo que no cubren desde las obras sociales o de su propia actividad privada, deriva en el sistema público, el cual no resiste más”.

A modo de cierre, Semino expresó: “El indefenso, la víctima de este sistema, el que paga con la vida, es el paciente y su familia, que andan mendigando salud, mendigando lo elemental y un derecho humano fundamental”.