Fernando Camusso sobre la guerra en Medio Oriente: “Los mercados van a estar en vilo hasta que esto no tenga un desenlace”

El director de Rafaela Capital, Fernando Camusso, dialogó con Canal E e hizo hincapié en que el escenario económico internacional vuelve a generar incertidumbre en los mercados, especialmente ante el agravamiento del conflicto en Medio Oriente.

Para Fernando Camusso, el impacto dependerá en gran medida de cuánto se extienda la crisis y de cómo reaccione la economía global. “Bueno, en realidad todos estamos en alerta, básicamente sobre lo que pasa con los activos. Eso va a depender primordialmente del tiempo y de cuánto dure este conflicto”, explicó.

La reacción del mercado ante el prolongamiento del conflicto

Según analizó, los mercados financieros están reaccionando con cautela ante la escalada geopolítica: “Obviamente, hoy los activos nuevamente, los activos de renta variable están sufriendo, los índices están complicados porque todos los días se espraysea este conflicto”.

El precio del petróleo aparece como uno de los factores clave. Camusso advirtió que una suba significativa podría convertirse en un problema global. “Hay cuestiones a ver, digo, petróleo arriba de 100 o 120 empieza a ser un problema global. Tenemos hoy un WTI subiendo 8%, lo tenemos casi cerca de 80 dólares”, afirmó.

Argentina deberá prestar atención a lo que ocurre a nivel global

Aunque Argentina podría tener cierta ventaja si sube el precio de la energía por su condición de productor, sostuvo que el país no puede analizar la situación de forma aislada: “Uno no puede solo mirarse el ombligo, en realidad lo que hay que hacer es ver un poco qué pasa con la economía global”.

El entrevistado también remarcó la importancia estratégica del Estrecho de Ormuz para el comercio mundial de energía y commodities. “Ese famoso pasaje por Ormuz, donde en realidad ahí pasa la cuarta, quinta parte de no solo del petróleo, sino de todo lo que sea commodities hacia Oriente, puede ser un problema serio a medida que este conflicto se prolongue”, explicó.

Asimismo, anticipó que la volatilidad podría mantenerse durante varias semanas: “En principio los mercados van a estar en vilo hasta que por lo menos esto no tenga un desenlace”.