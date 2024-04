Fin de las largas colas en los bancos: las jubilaciones podrían comenzar a cobrarse a través de billeteras virtuales

En vistas de terminar con un sistema que obliga a los jubilados a realizar interminables colas en un banco, se estuvo analizando la posibilidad de que el haber jubilatorio se empiece a cobrar a través de billeteras virtuales, sin embargo, todavía falta la autorización de la Anses. En función de desarrollar esta información, Canal E se contactó con el abogado previsional, Norberto Markarian.

“Esto ya se había intentado en el anterior gobierno de Macri, en el año 2019 ya se hicieron acuerdos con Mercado Pago, con la empresa Plus Pagos y con Banco de Santa Fe, para que los jubilados y otros rubros relacionados a la asistencia social puedan cobrar por billetera virtual, independientemente de que ellos tuvieran los bancos”, comentó Norberto Markarian. “No se les privaba de los bancos, podían tenerlos y también tener las billeteras virtuales”, agregó.

Las billeteras virtuales permitirían a los jubilados generar intereses

Posteriormente, Markarian planteó: “Las billeteras virtuales lo que permiten también es que uno pueda tener el dinero depositado y que se generen intereses”. Luego, explicó: “Es muy fácil porque la persona tiene el dinero en la billetera virtual, va con el teléfono, si quiere comprar un artículo se acerca al negocio, el cual genera un QR, el jubilado con su celular lo capta y ahí le sale el monto de lo que va a comprar, después queda en la persona si realiza la compra o no”.

“Estos sistemas se llaman fintech, es una combinación entre financieras con tecnología, es decir, son empresas financieras que le aportan esta tecnología y le va a servir a los jubilados en el futuro para poder salir adelante”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Ya no van a tener que ir a hacer colas en los bancos o en el interior del país que se forman colas en los bancos tremendas, las billeteras virtuales van a terminar con todo ese sistema cruel”.

Todavía falta la habilitación de la Anses para usar las billeteras virtuales

Por otro lado, el abogado previsional señaló: “Mercado Pago ya tiene unas 20.000 personas que estaban asimiladas a este sistema pero todavía va a haber que esperar a que Anses lo publicite, ya que están firmandose los contratos en este momento, después de eso podrán hacer uso del sistema”.

