Fuerte golpe al mercado de alquileres: “No hay propiedades en alquiler”

El sector inmobiliario padece un momento crítico debido a las complicaciones que trae el alquiler de viviendas. Se registraron fuertes caídas en los alquileres en comparación a 2018 sumado a que más de una publicación se rige por un precio en dólares. Con el fin de ampliar esta información, este medio se comunicó con el martillero público, Federico Pagura.

“En el 2018, cuando vos estabas trabajando con otra ley, cada 1.000 propiedades que tenías ofertadas, ya sea venta o alquiler, en ese momento el 14% era alquileres y el resto todo ventas”, comentó Federico Pagura. “Hoy ese número, sacado ahora a agosto, nos dió que había bajado al 0,6%, o sea que caímos a menos del 1% de la cantidad de ventas cada 1.000”, agregó.

A diferencia de lo que pasa actualmente, los alquileres en 2018 se ofertaban únicamente en pesos

Posteriormente, Pagura planteó que, “el estudio te toma que en ese momento, todo se ofertaba en pesos y no había nada que tuviera un número muy incipiente”. Con respecto al informe que se hizo en agosto de este año, “justo antes de que saliera la media sanción, ese 0,6% que vos tenías hoy es nulo, prácticamente no tenés propiedades en alquiler”.

“Cuando uno mira las plataformas donde podés encontrar publicaciones, observas que están realizadas por un dueño directo, una inmobiliaria, un ilegal o un montón de gente que por ahí desconoce los riesgos a los que está incurriendo el propietario”, señaló el martillero público. En relación a este tema, expresó: “Es distinto estar trabajando con alguna inmobiliaria donde hay un martillero o un corredor inmobiliario matriculado que conozca las implicancias legales”.

De persistir una deuda de expensas por más de dos meses, el propietario puede perder la propiedad

Por otro lado, el entrevistado manifestó que cuando un propietario se encuentra en la urgencia, “el mayor de los prejuicios es retomar el control de la propiedad por si no me lo quieres dejar, pero también el estado en el que te lo pueden dejar o las deudas”. Sobre la misma línea, aseveró: “Si te dejan una deuda de expensas que vos no podes afrontar, podrías perder la propiedad porque te la pueden ejecutar en un par de meses”.

“El proceso cuando vos tenes deudas de expensas, no importa quién debía pagarlas, el que tiene la obligación es el propietario por más que hubiera tenido el inmueble alquilado”, remarcó Pagura. A su vez, advirtió que con dos meses que no se pague, “la administración te puede iniciar el juicio”.