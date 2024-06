Preocupación por las fuertes nevadas en los campos de la Patagonia: “Las ovejas y las vacas no están comiendo”

El sector ganadero se ve envuelto en una nueva problemática a raíz de las fuertes nevadas, sobre todo en el sector patagónico de Argentina. El acceso a los campos se torna cada vez más complicado y no llegan los insumos necesarios para mantener la alimentación de los animales, por lo que se espera una fuerte pérdida de no resolverse la situación. Ante esta problemática, este medio se comunicó con el presidente de la Sociedad Rural Río Gallegos, Enrique Jamieson.

“Es compleja la situación, hay una zona que va de la zona centro de la provincia norte/sur y yendo a precordillera que está muy complicada”, comentó Enrique Jamieson. “Hay un 50% de la producción ovina y bovina muy comprometida en esta situación, es preocupante, nos está costando llegar a muchos campos y muchos puestos”, agregó.

Se estima una continuación de las bajas temperaturas

Posteriormente, Jamieson planteó: “La nevada intensa se anticipó, lo que más nos preocupa es que el pronóstico no es bueno y estamos alertados de extremas bajas temperaturas, estamos hablando de casi 25 grados bajo cero, por lo que hay muy poca posibilidad de que esto deshiele”. Luego, manifestó que, “es tan grande el problema que lo humano es hasta relativo el esfuerzo que uno pueda hacer”.

Hay temor entre los productores por la falta de alimentación de los animales

“Día que pasa se pone la situación más compleja, la oveja no está comiendo y las vacas que no pudieron sacar no están comiendo”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Llevamos 7 u 8 días dependiendo la zona y hasta 10 o 15 días se tiene un margen, pero después el nivel de debilidad hace que el animal colapse y muera por inadmisión”.

Por otro lado, el presidente de la Sociedad Rural Río Gallegos señaló: “Veníamos de 3 años de seca, con una macroeconomía que no colaboraba con las economías regionales y con una situación compleja que no estaba lejos de la situación de todos los productores agropecuarios del país”. Sobre la misma línea, remarcó que, “esto es un golpe más, no se sabe qué decirle a los productores, es bastante angustiante y sabemos que es difícil que la situación vaya a mejorar”.

“Con respecto a los pronósticos que se vienen, el panorama no es muy bueno para muchos productores”, expresó Jamieson. “Eso va a arrastrar al polo ovino cárnico y lanero, porque va a haber menos producción, menos fletes y va a haber menos todo”, finalizó.