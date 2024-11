Guillermo Hang, economista de Suramericana Visión: "Este modelo puede generar prosperidad solo para unos pocos"

El panorama macroeconómico viene demostrando un orden a través de las distintas medidas que fue implementando el Gobierno. Sin embargo, en la sociedad preocupa que la economía real no esté demostrando un repunte y se pone en debate la efectividad del plan económico. En ese sentido, este medio se contactó con el economista de Suramericana Visión, Guillermo Hang.

“El Gobierno ha sido bastante exitoso en términos de su plan financiero, pero la mayoría de los sectores de la economía real están complicados, no terminan de despegar, algunos siguen mostrando fuertes caídas con respecto al año pasado”, comentó Guillermo Hang. “La mayoría de los dirigentes de la UIA están preocupados por este modelo económico que no les termina de cerrar”, agregó.

Posteriormente, Hang planteó: “Más allá de la industria tenemos también el sector de la construcción, muy afectado por la motosierra que pasó sobre la inversión pública”. Luego, manifestó que, “estos 2 sectores que generan mucho empleo permiten emplear a un grupo social que no tiene altos niveles de distribución, entonces, mientras no se vea una dinámica más favorable para esos sectores, la economía real para las familias se va a sentir como ahora”.

El orden macroeconómico no alcanza

“No está mal la cuestión de ordenar un poco la situación macroeconómica, no está mal esta idea de quitar algunas regulaciones que eran excesivas pero con eso no alcanza”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “La industria argentina, históricamente, ha mostrado algún grado de avance pero no ha llegado a competir con la industria más eficiente o competitiva del mundo, por eso es importante tener algunas políticas específicas”.

Muchos industriales están pensando en convertirse en importadores ante la falta de demanda

Por otro lado, el economista señaló: “No hay una perspectiva de una demanda fuerte en el futuro que impulse a los empresarios a hacer grandes inversiones o que los impulse a pensar en expandir su producción nacional”. A su vez, remarcó que, “los industriales están tratando de reconvertirse en importadores y reducir en algún sentido la planta de empleados, porque no ven que vaya a repuntar fuertemente la demanda”.

Sobre el final, Hang destacó que, “si el Gobierno no presta especial atención a lo que le dicen los industriales, entonces, este modelo va a terminar generando mucha prosperidad para unos pocos y cierto empobrecimiento de la mayoría de la población”.