Gustavo Damián González: “El PRO, perdiendo la Capital Federal, firma su partida de defunción”

El debate sobre la suspensión o continuidad de las PASO volvió al centro de la escena política en Argentina, con un peronismo que intenta ordenar su interna y un oficialismo que busca evitarlas. En ese contexto, el analista Gustavo Damián González señaló que “no había consenso justamente porque el PRO y la Unión Cívica Radical no estaban de acuerdo con la eliminación”, lo que en su momento impidió avanzar con la medida.

El especialista recordó que las primarias surgieron tras años de discusión política y acuerdos amplios. “Las PASO fue producto de una enorme discusión de muchísimos años”, explicó, subrayando que su legitimidad se consolidó tanto a nivel nacional como provincial. Sin embargo, remarcó que ante la falta de acuerdos, el camino elegido fue su suspensión y no su eliminación definitiva.

Interna peronista y disputa por el liderazgo

Para González, el actual interés del peronismo en reactivar las PASO responde a una crisis de conducción. “Lo intenta reflotar por la crisis de liderazgo”, sostuvo, al tiempo que destacó que distintos dirigentes buscan posicionarse dentro del espacio.

En ese marco, el analista planteó que la discusión central gira en torno al mecanismo de selección de candidatos. “¿Cómo resuelven esta interna? Es lo que están discutiendo sobre la metodología de elección”, afirmó. Aun así, relativizó la posibilidad de una competencia abierta: “El peronismo no tiene mucha experiencia de interna”, indicó.

De cara al desenlace, González anticipó un escenario de unidad. “Yo creo que todos los sectores van a ir unificados y que al fin de la película van a elegir un liderazgo”, aseguró, marcando una tendencia histórica del movimiento.

El rol de Cristina y la disputa en el oficialismo

Consultado sobre la influencia de Cristina Fernández de Kirchner, el analista fue categórico: “No pasó de moda, es la dirigente del peronismo más importante”, y destacó su capacidad de incidencia en la definición de candidaturas.

Según su visión, el peronismo se estructura hoy en torno a tres liderazgos principales. “El peronismo hoy son tres patas”, explicó, en referencia a los principales referentes que disputan poder dentro del espacio.

En paralelo, también analizó la dinámica del oficialismo y su estrategia electoral. “La Libertad Avanza quiere la capital federal, quiere el kilómetro cero del PRO”, afirmó, anticipando una fuerte disputa política en la Ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido, advirtió sobre el impacto que podría tener una eventual derrota del PRO en su bastión histórico. “El PRO, perdiendo la capital federal, firma su partida de defunción”, sentenció.

Finalmente, sobre el rol de Mauricio Macri, González consideró que su estrategia apunta a fortalecer el espacio. “Lo que está intentando es generar músculo para una negociación mucho más digna”, concluyó.