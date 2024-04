Haberes: Cuánto cobrarán los jubilados en mayo

Abril fue el mes que los jubilados comenzaron a cobrar el nuevo salario con el 13,2% de aumento, por el nivel inflacionario de febrero. Sin embargo, cuando recién se están abonando las segundas partes de salario, comienza la incertidumbre sobre el monto a cobrar en mayo.

Porcentaje de febrero

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Norberto Markarian, abogado previsional, quien expresó que, “el aumento será del 11%, reflejando la inflación de dos meses atrás”.

Según el entrevistado, “no se mencionó nada sobre un abono adicional” y se especuló con que “no otorgar dicho bono dejaría a los jubilados mínimos en una situación precaria, aunque aquellos que superan esa categoría no recibirían tal beneficio”.

Para el abogado, la ley actual se mantendrá vigente hasta junio, “lo que significa que los aumentos reflejarán el 13,2% acumulado hasta el momento”. Sin embargo, “hay voces en las cámaras que piden ajustes más acordes con la inflación, sugiriendo incluso un aumento del 20,6% que se arrastraría de manera inmediata”, agregó.

Compensación y monto adicional

En ese sentido, Markarian sostuvo también que, “se discute la posibilidad de una compensación del 30% a fin de año”, para contrarrestar el impacto de la inflación estimada en un 145%. Y agregó: “En términos de cifras, se espera que la jubilación mínima alcance los 190 mil pesos, con la incertidumbre sobre el monto adicional del bono”.

Modificaciones en la Ley de Bases

Con respecto a la posibilidad de que se incluya en la Ley de Bases, algunos beneficios para los jubilados, Markarian sostuvo que, “el Gobierno parece estar reconsiderando algunos aspectos posiblemente debido a la presión de varios sectores”, incluyendo diputados de distintos partidos.

Para finalizar, dijo: “Es evidente que los cambios en las políticas relacionadas con las jubilaciones dependerán, en gran medida, de la presión ejercida por los legisladores”.