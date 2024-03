“Hay una mirada del exterior bastante pesada en relación a lo que sucede con el DNU”

Lo que ocurre a nivel político en Argentina no es algo que repercute únicamente en el mercado local, sino que también desde el ámbito internacional están muy atentos a lo que sucede. Varias consultoras del exterior no ven buenos indicios hacia el Gobierno en relación a la gobernabilidad y a lo que se refiere a alternativas ante las caídas de lo que impulsa. Ante este panorama, este medio se contactó con el economista, Federico Glustein.

“Los mercados no están calmos, incluso, hay una mirada del exterior que es bastante pesada en relación a lo que está sucediendo con el DNU”, comentó Federico Glustein. “Las calificadoras internacionales están mirando con mucha preocupación que el Gobierno no tenga, no solamente el poder político, sino tampoco algún tipo de alternativa a lo que presenta”, agregó.

Cuál es la visión del exterior sobre la no aprobación del DNU

Posteriormente, Glustein planteó: “Tanto a nivel local como a nivel internacional, ya se sabe que el mercado va a estar bastante movilizado por las próximas semanas, porque ya se sabe que tanto en el Senado se rechazó y en Diputados no está mucho más fácil la situación”. Luego, manifestó que, “si el DNU no se aprueba, lamentablemente vamos a tener muchísima tensión e incertidumbre y probablemente el tipo de cambio se altere”.

“Lo que pasa en Argentina es que al principio hay un beneficio, porque cuando uno piensa en el costo de la Argentina, es un costo tributario muy grande y donde hay muchos beneficios a sectores empresariales que tienen un poder de mercado muy grande”, sostuvo el entrevistado. “Cuando uno trae a competir a aquellos que aprovechan la posición dominante para controlar a una gran porción de mercado, no hay competencia”, complementó.

Los problemas de importar alimentos

Sobre la misma línea, el economista señaló: “El problema está en que se importa y el precio baja en el caso del mostrador de muchos de los bienes que se permite importar”. A su vez, remarcó que, “si después termina importando el que es el concentrador del mercado, nada de lo que sea importar un bien va a tener sentido porque después van a subir más los precios”.

“En Argentina siempre hay una realidad y es que dicen que los productos importados tardan 30 días en aparecer pero pueden tardar hasta 60 días, ya que la implementación es lo más complejo”, concluyó.