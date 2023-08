Hernán Letcher: "Atar el alquiler al tipo de cambio me parece un despropósito absoluto"

A pesar de los distintos sectores que se vieron afectados luego de la devaluación instaurada por el Gobierno el día lunes, en el caso de los empleos no hubo ninguna repercusión. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se contactó con el director del Centro de Economía Política (CEPA), Hernán Letcher.

“Lo que estás teniendo en este momento, luego de la devaluación del día lunes, es un ordenamiento de las variables”, comentó Hernán Letcher. “La suspensión de algunas operaciones se van a ir corrigiendo en la medida de que el Banco Central vaya acumulando reservas y en paralelo contengas a los dólares alternativos”, agregó.

No hubo impacto en los empleos a pesar del contexto económico de Argentina

En términos de empleo, Letcher dijo que todavía no hubo impacto después del contexto económico que se vio estos días en Argentina. En relación a este tema, complementó: “El empleo viene sosteniéndose en niveles elevados. Incluso con una actividad que está planchada o que no crece desde mediados del año pasado, así que en términos generales no tenés grandes problemas”.

El mercado de alquileres está dolarizado y llevará mucho tiempo cambiarlo

“Que vos pretendas atar el alquiler al tipo de cambio me parece un despropósito absoluto”, aseveró el director del CEPA, que luego argumentó que en la relación entre el inquilino y el propietario, el eslabón débil es el inquilino.

Con respecto al mercado inmobiliario, explicó: “Es un mercado que se mueve de manera dolarizada y que llevará mucho tiempo modificarlo hasta que haya una confianza en el peso suficiente”.

"Pido a la Cámara que socialice la información de quienes son los propietarios de viviendas para que vos puedas tomar decisiones", comentó el entrevistado. Luego añadió: "Comparto que si un jubilado tiene un departamento y lo alquila para complementar su jubilación, pero si tiene 150 departamentos la dinámica debería ser otra y el negocio especulativo debería tratarse en paralelo".

Según el entrevistado, hay momentos donde la incertidumbre, “hace esperar un poco para ver cómo actuar pero eso tiende a ordenarse”. Sobre la misma línea, afirmó que, “la incertidumbre no se perpetúa en el tiempo porque si. La remarcación y no vender ya ha pasado en otros momentos y ninguno de esos momentos significó una reducción de personal, con lo cual, no me parece que esto tenga efecto inmediato en el mercado de trabajo”.

La industria y la construcción, los principales pilares del empleo en Argentina

Para finalizar, Letcher expuso los sectores que en general tienen buena cantidad de vacantes y son los que están contratando: “Pueden ser la industria y la construcción. La construcción sigue siendo un negocio y sigue siendo barata, con lo cual, se sigue contratando personal”.