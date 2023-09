Hernán Madera: “Hoy Patricia Bullrich está fuera del balotaje”

Con la aproximación de las elecciones generales, las expectativas por el futuro sobre quién gobernará la Argentina crecen exponencialmente. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se comunicó con el analista político, Hernán Madera.

“Javier Milei está enviando a sus colaboradores a moderar el discurso y se está reservando el lugar donde más cómodo se siente, el de intelectual, de pensador y de ideólogo”, comentó Hernán Madera. “Dice que su mensaje está atravesando las fronteras, que es lo que él quería. Además, estamos ante un nuevo tipo de político argentino”, agregó.

En la actualidad, el balotaje lo disputan Javier Milei y Sergio Massa

Posteriormente, Madera planteó que, “Javier Milei está cerca, pero no cerca de evitar el balotaje, porque si Massa llega a subir a 31% o 32%, Milei necesita 42,5% para ganar en primera vuelta”. Por el lado de Juntos por el Cambio, expresó: “Hoy Patricia Bullrich está fuera del balotaje. Tiene que cambiar su discurso, poder salir del antikirchnerismo, poder atacar a Milei y esa versatilidad no apareció”.

Según las ideas de la Libertad Avanza, se estima una dolarización para un segundo mandato

Por otro lado, el analista político dijo que, “Javier Milei mandó a Ramiro Marra, que perdió votos en la Capital Federal comparado con 2021, a decir que la dolarización podría ser recién en un segundo gobierno”. Entonces, “ya no son 14 meses, sino que están pateando la dolarización 48 meses, atada a que la Libertad Avanza sea reelecto”.

El poco interés en los negocios que involucra llegar al gobierno vuelven a Javier Milei un candidato peligroso

“Estamos hablando de alguien que yo creo que el dinero le interesa poco, le interesan poco o nada los negocios y no va al gobierno para beneficiar a sus empresas porque no tiene”, señaló el entrevistado en referencia a las expectativas que tiene Javier Milei tras llegar a un posible mandato. “Es más peligroso de lo que nosotros pensamos, él quiere probar un punto y nosotros somos los conejillos de india para probar ese punto”, completó.

Para finalizar, Madera analizó en qué se basa el voto de Javier Milei y explicó que si se divide, da una fórmula de hartazgo más dolarización. “Yo creo que por el lado del hartazgo no es fácil entrarle a Milei, pero por el lado de la dolarización si. Él está queriendo no cumplir esa promesa y si no cumple esa promesa vamos a largos meses de mucha inflación o incluso hiperinflacionarios”, concluyó.