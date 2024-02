Impuesto a las Ganancias: cómo quedó la normativa y qué cambios podrían venir

El Impuesto a las Ganancias generó muchos rumores en el último tiempo. Es que se especulaba con la vuelta del mismo para la Categoría 4 para compensar la pérdida de fondos de las provincias.

En este contexto, el equipo de Canal E se comunicó con el tributarista Guillermo Poch, quien habló sobre las escalas del Impuesto a las Ganancias.

Impuesto a las ganancias

“La norma vigente que todavía no está reglamentada es para empleados en relación de dependencia que no son directores”, dijo Poch, quien luego completó: “Si no hay una derogación expresa, el impuesto se sigue devengando pero las empresas no lo retienen”.

“Hay tiempo hasta fin de año para que haya alguna actualización”, disparó el entrevistado. “Hay una incertidumbre que no es conveniente, alguien puede estar erogando más plata que quizás tenga que estar ahorrando para pagar el impuesto”, añadió.

En esa misma línea, el tributarista dijo que el Impuesto a las Ganancias podría sufrir modificaciones en el corto plazo. “La dirigencia política hace modificaciones de cara a futuro pero estamos en una coyuntura más particular”, complementó.

Finalmente, Poch dijo que el blanqueo de capitales estaba dentro del capítulo fiscal por lo que de momento, está descartado. “Es recomendable que surja un blanqueo y moratoria después de un desdoblamiento cambiario”, concluyó.