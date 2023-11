Incertidumbre y expectativas divididas: el estado del mercado previo al balotaje

Dentro del mercado de acciones y bonos crecen las expectativas teniendo en cuenta lo que será el balotaje del 19 de noviembre. Varios inversores comenzaron a tomar posiciones y entra en las posibilidades de una jugada bastante riesgosa quedarse con determinados bonos hasta después de la elección. Ante este panorama, Canal E dialogó con Mauro Natalucci, de Rava Bursátil, en una nueva edición de Pasando Pantalla.

“El merval termina positivo en el año, lo que pasa es que hay activos que fueron más de interés del público, excepto el energético, el sector industrial y quizás un poco de lado han quedado los bancos”, comentó Mauro Natalucci. “Al sector financiero el mercado lo ve un poco más riesgoso que cualquier otro sector, lo cual es lógico con la incertidumbre macroeconómica y monetaria que tendremos después del balotaje”, agregó.

A pesar de haber estado un tiempo en positivo, Pampa energía no ha subido este mes

Posteriormente, Natalucci planteó: “YPF en el mes lleva un 5% positivo y en el año va más de un 190%”. Luego, manifestó que, “Pampa energía no está positiva y fue uno de los papeles que tuvo mejor tendencia, muy alcista y prolija durante todo el año, entonces, un activo que va 190% en el año positivo y este mes no ha subido, no tiene ganancia”.

La riesgosa jugada tomada por los inversores con el balotaje en el medio

“En ese tipo de perfiles que se quedan con los bonos comprados durante todo el fin de semana con un balotaje donde se va a definir el próximo gobierno, está apostando a una fuerte caída de los bonos”, sostuvo el entrevistado. En relación a este tema, expresó: “Piensa liquidar en pesos y aprovechar esa caída fuerte en la tasa que elevaría muchísimo el precio del mercado para poder venderlo la semana que viene, lo cual, es una jugada muy arriesgada”.

El mercado toma posiciones de cara a las elecciones

Por otro lado, el miembro de Rava Bursátil señaló: “El mercado lo que está viendo es incertidumbre y toma posiciones en cuanto a las elecciones”. Sobre la misma línea, remarcó que, “en el mercado las expectativas hoy están divididas, pero las acciones siempre son buen refugio ante la inflación y las variaciones en el tipo de cambio”.

“Que el merval haya subido tanto en un contexto tan incierto para Argentina, donde tenemos una inflación interanual que va cerca del 140%, uno tiene que analizar que el merval fue de cobertura”, destacó Natalucci. A modo de cierre, dijo que, “muy pocas carteras de inversión no tienen una estrategia definida, el 99% ya está definido en lo que va a hacer”.