La irrupción de la inteligencia artificial en la vida cotidiana y en las aulas plantea un cambio profundo en la manera de enseñar, aprender y evaluar.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el especialista en inteligencia artificial, Darío Álvarez Klar, quien comentó que la inteligencia artificial “es una enorme oportunidad y al mismo tiempo un gran desafío”.

El experto remarcó que estas herramientas pueden potenciar la educación si se las integra con sentido pedagógico y desde una perspectiva crítica. Además, alertó sobre el mal uso y los delitos que pueden derivarse: “La copia, la falta de datos, la posibilidad de falsificar una imagen, eso es un delito”. Frente a estos riesgos, propuso actuar desde la escuela con educación temprana y una ciudadanía digital activa: “Si desarrollamos una sensibilidad y un uso responsable, podremos quitar tareas repetitivas y fomentar el pensamiento crítico”.

Traducción automática y el futuro del aprendizaje de idiomas

La reciente innovación de Google que permite traducir en tiempo real con la propia voz despertó dudas sobre el futuro del aprendizaje de idiomas. Pero Álvarez Klar desestimó esa mirada simplista: “Dejar de aprender idiomas es un error; tiene un impacto profundo en la plasticidad cerebral”.

“La IA puede ayudarme a comunicarme, pero no reemplaza el desarrollo cognitivo que implica aprender otros lenguajes desde temprana edad”, explicó. También enfatizó su valor social y profesional: “Es un puente. Me permite conseguir un trabajo que sin el idioma no conseguiría”.

La IA no reemplaza la mirada humana

Consultado sobre la posibilidad de reemplazar tareas humanas por IA, el experto trazó una distinción clara entre asistencia y sustitución: “Lo que nunca vamos a poder reemplazar es la criticidad y la significatividad”.

Puso como ejemplo a la medicina: “Prefiero un médico que tenga acceso a millones de casos por IA, pero que me mire la cara y me escuche. La IA no me va a curar”. La clave, remarcó, está en usar la tecnología para ampliar capacidades humanas, no para deshumanizar procesos esenciales.

Formación docente y brechas en la educación argentina

Respecto a la preparación de los docentes argentinos frente a este escenario, Álvarez Klar fue categórico: “Falta mucho”, aunque confía en la inquietud y vocación de muchos educadores. Según explicó, “un docente joven puede ser muy hábil en redes sociales, pero no saber cómo aplicar la tecnología en el aula”.

Planteó la necesidad de formación profesional constante y nuevas formas de enseñar y evaluar: “Los cerebros aprenden diferente, los tiempos de atención cambiaron, y la escuela debe adaptarse para no volverse un lugar viejo”.

Curiosidad, autodidactismo y el rol activo del estudiante

Álvarez Klar también advirtió sobre los peligros de la pasividad frente a la sobrecarga de estímulos digitales: “Si solo consumo datos, siempre voy a ser aburrido. Ser curioso es ser un actor del sistema”.

Defendió una educación basada en proyectos, diversidad de enfoques y pensamiento crítico, apuntando a que “cada alumno pueda encontrar distintas formas de aprender según sus intereses”. La IA, según él, puede ser aliada si se la usa para personalizar el aprendizaje, pero siempre desde una mirada pedagógica.