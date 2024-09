Javier Milei en Nueva York: el Gobierno va en busca de inversiones y renegociar el programa con el FMI

La mayoría del gabinete económico que conforma al Gobierno se encuentra de gira por Estados Unidos, específicamente en Nueva York, en busca de nuevas inversiones que lleguen a Argentina, sobre todo en función de vender el RIGI y plantear una renegociación con el FMI. En este contexto, este medio se comunicó con el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel.

“En Nueva York todo está enfocado, más allá de algunas fotos importantes que el Gobierno quiere mostrar con esta visita de Milei, en 2 objetivos muy concretos y que están vinculados con traer dólares a Argentina”, comentó Ariel Maciel. “El ministro de Economía, Luis Caputo, tiene la misión de empezar a convencer lo que no está logrando en Argentina y es que haya inversiones”, agregó.

Las expectativas en cuanto al RIGI han quedado frenadas

Posteriormente, Maciel planteó: “El Presidente Milei va a estar dando conferencias y va a tener algunos encuentros con bancos inversionistas, los mismo sucede con Caputo y ahí intentarán traer a Argentina inversiones en el marco del RIGI”. Luego, manifestó que, “el RIGI había generado una gran expectativa con la cantidad de dólares que iban a venir y no solamente no están viniendo, sino que pareciera ser que se ha frenado todo”.

Hay dudas sobre si la empresa Petronas va a participar del proyecto de GNL en Río Negro

“La empresa Petronas no confirmó ni desmintió la intención de no participar del desarrollo de la planta de GNL para la exportación del líquido que viene desde Vaca Muerta”, sostuvo el entrevistado. “Aparentemente, esa inversión estaría en duda ya que parece ser que Petronas no estaría en condiciones de ser parte de estos USD 30.000 millones”, complementó.

Por otro lado, el periodista señaló: “La postura es de que el proyecto no se cae, lo que obliga después al CEO de YPF a decir que YPF va a hacer ese proyecto con o sin Petronas porque es clave para Argentina”. A su vez, remarcó que, “se empezó a decir que van a haber otras empresas que puedan llegar a tener injerencia, de hecho, hay una reunión clave con Total Energy”.

A modo de cierre, Maciel expresó: “La idea es convencer y atraer inversiones porque en base a lo que suceda con estas promesas y algunas resoluciones, es que el Gobierno va a sentarse con el Fondo Monetario Internacional para renegociar el programa”.