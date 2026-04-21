José Luis Ammaturo sobre la industria metalúrgica: “Estamos a media máquina”

La industria metalúrgica argentina atraviesa una etapa de transformación profunda marcada por la caída de la producción y la necesidad de reconversión. En este contexto, José Luis Ammaturo, secretario general de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica, describió un escenario complejo pero también cargado de oportunidades si se logran aplicar políticas de largo plazo.

“Estamos inmersos en un cambio de la matriz productiva en la Argentina y la industria metalúrgica lo está sufriendo”, afirmó. Según explicó, si bien algunos sectores exportadores muestran dinamismo, ese crecimiento no se traduce en empleo ni en actividad interna para la industria.

El dirigente detalló que la actividad registra una contracción cercana al 4% interanual y un uso de la capacidad instalada alarmantemente bajo: “Estamos alrededor del 40%, estamos a media máquina”. Esta situación refleja, según Ammaturo, el potencial ocioso del sector y la urgencia de adaptarse a las nuevas condiciones económicas.

Un cambio estructural que exige adaptación

Para el referente industrial, el problema no radica únicamente en la coyuntura, sino en un cambio estructural más amplio: “Hay un cambio y una modificación muy grande en la economía nacional, que hace que tengamos que acomodarnos a estos nuevos tiempos”.

En esa línea, cuestionó la falta histórica de una estrategia industrial consistente: “Argentina ha tenido una economía industrial errática, ha promovido algunos rubros no competitivos y en detrimento de otros rubros que son altamente competitivos”.

Amaturo planteó que el país debe potenciar sectores con ventajas comparativas, como energía, minería y agroindustria, pero con un rol activo de la industria metalúrgica como proveedor estratégico. Sin embargo, advirtió que esto requiere acuerdos políticos amplios: “Se necesita una política industrial que marque el rumbo del objetivo de la Argentina en los próximos años”.

Competir o quedar afuera

Lejos de proponer un retorno a modelos cerrados, el dirigente fue tajante sobre el camino a seguir: “No podemos volver a tiempos anteriores, en donde se cerraba la economía… cerrarnos es realmente suicida”.

En cambio, llamó a mejorar la competitividad, la innovación y la inserción internacional: “Tenemos que actualizarnos, mejorar nuestra productividad y salir a competir en el mundo”.

A pesar de las dificultades, Ammaturo mantiene una mirada moderadamente optimista: “Argentina tiene mucho para dar”, aseguró, destacando el potencial del país más allá de los sectores tradicionales.

Sobre el futuro del sector, fue claro en que la industria metalúrgica continuará existiendo, aunque con cambios profundos: “Va a seguir existiendo, por supuesto, con cambio, con ganadores y perdedores”. En ese sentido, subrayó que la clave estará en la capacidad de adaptación de las empresas.

Finalmente, insistió en la necesidad de previsibilidad: “El proceso industrial es mucho más largo que un período presidencial”, remarcó, señalando que las inversiones pueden tardar entre seis y diez años en concretarse.

