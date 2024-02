Juan Manuel Carnevale: “El sector privado solucionó los problemas que generaba el mundo cripto”

El mundo de las criptomonedas se encuentra en constante desarrollo, la última actualización sobre ese mercado fue con la regulación de la compra de Bitcoin y las diferentes herramientas que fueron adquiridas. Ante este panorama, este medio se contactó con el economista y especialista en mercados, Juan Manuel Carnevale.

“Las criptos están en un momento en donde el sector privado solucionó todos los problemas que tenía el sector público”, comentó Juan Manuel Carnevale. “No había un control sobre el mercado cripto, no usaban impuestos sobre los activos de criptomonedas y lo que hicieron los fondos comunes de inversión fue armar ETFs de estos activos”, agregó.

La prevención y el lavado de dinero fue solucionado gracias a las regulaciones

Posteriormente, Carnevale planteó: “Con esto solucionaron todos los problemas, porque si querés comprar estos activos, los tenés que comprar a través de una sociedad de bolsa”. Luego, manifestó que, “todo lo que era referido a prevención y lavado de dinero, como vos lo estás operando a través de una sociedad de bolsa que está regulada por la Bolsa de Comercio de Estados Unidos, ya está solucionado ese tema”.

Ahora se puede conocer los impuestos que se pagan a la hora de comprar criptos

“Al sacarle poder a las exchange, también sacas todo lo que es la parte de préstamos no deseados, todo lo que es ese mercado no regulado, que siempre termina mal, ahora que se hace a través de mercados regulados no tenés ningún problema”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Cuando se compraba criptos, no sabías qué impuestos tenías que pagar, entonces, ahora ya se sabe los impuestos que tenés que pagar”.

Se redujo violentamente el consumo de energía sobre las operaciones de Bitcoin

Por otro lado, el economista señaló: “Como ahora el Bitcoin siempre está en manos del fondo y el fondo a vos lo que te vende es un ETF, se reduce violentamente el consumo de energía”. Sobre la misma línea, remarcó que, “el sector privado solucionó los problemas que no pudo solucionar el sector público y hoy el mercado cripto está a punto de tener, por un lado, una situación de limpieza y, a su vez, vamos a tener un salto muy grande en estas pocas criptos”.

“Al Bitcoin lo que le faltaría sería correrse del mercado y darle lugar a las criptos grandes, que son las que van a reemplazar al Bitcoin”, expresó Carnevale. “Una cosa es el mundo cripto y otra cosa es el Bitcoin, en algún momento le van a buscar la ficha para que el Bitcoin, si sigue funcionando, es con sus reglas”, finalizó.