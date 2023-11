Juan Nápoli sobre la campaña electoral: “Fue quizás la más sucia y asquerosa que hemos vivido”

En vista de la victoria de Javier Milei en el balotaje del domingo 19 de noviembre, el presidente del Banco de Valores, Juan Nápoli, mostró su apoyo hacia el presidente electo, habló de su rol en el nuevo gobierno que viene y mencionó la campaña electoral.

“La verdad que no me sorprendió el resultado, teníamos números muy optimistas, quizás dos o tres puntos más de lo que pasó”, comentó Juan Nápoli. “Cuando uno lo acompañaba al presidente electo por diferentes lugares, sabíamos que por más que el oficialismo hiciera una gran elección en la Provincia de Buenos Aires no le iba a alcanzar”, agregó.

Juan Napoli afirmó que tomaría un cargo fuera del país

Posteriormente, Nápoli planteó: “Yo dije el 22, apenas terminó la elección general, que iba a acompañar al hoy presidente con o sin cargos”. Luego, manifestó que, “no me interesan los cargos, tengo demasiados y debiera tener menos. Solo tomaría un cargo fuera del país, no en la Argentina”.

“Es divino lo que está pasando, Milei es el presidente más votado en la historia de la democracia”, sostuvo el entrevistado. “Sentí algo similar en la fiscalización, porque había gente que no votaba a Milei pero querían que la elección fuera transparente y justa, querían fiscalizar por Milei, así que fue algo asombroso y espectacular”, completó.

La campaña electoral

Por otro lado, el presidente del Banco de Valores señaló que, “la campaña fue quizás la más sucia y asquerosa que hemos vivido los últimos años, yo también fui un poco víctima de eso en asuntos personales”.

Por otra parte, remarcó: “Yo tengo una relación con el ministro de Economía, me comunique para felicitarlo por cómo había reconocido la derrota y la verdad por el empeño que puso en llegar a ese proceso electoral de esa forma con este desastre económico”.

A modo de cierre, expresó: “Mucha gente se confunde pero uno no pensaba en las personas sino en la gobernabilidad y si hubiera sido por Massa esto sería un hecatombe. Su futuro lo decidirá él con su familia”.