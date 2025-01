Jubilaciones: posibles cambios con respecto a la edad y los pagos proporcionales

El sistema jubilatorio podría enfrentar una reforma significativa con propuestas para modificar la edad jubilatoria especial y establecer un pago proporcional, buscando mayor equidad en el reparto de las pensiones.

Cuál es el plan sobre la edad jubilatoria

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Norberto Markarian, abogado previsional, quien expresó que, por el momento, “no hay un plan claro, aunque se está discutiendo la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria especial y de establecer un pago proporcional”.

Según el entrevistado, actualmente existen 200 regímenes jubilatorios especiales, lo que implica una gran variedad de convenios colectivos e instituciones y lo que dificultaría su unificación. “Muchos de estos regímenes incluyen personas que aportaron más del 11% por lo que la reducción de estos beneficios generaría una gran resistencia”, siguió.

Cuál sería el objetivo de la modificación del sistema

En continuidad con el tema, Markarian mencionó que el objetivo es mejorar el sistema para evitar disparidades entre jubilados, ya que algunos se beneficiaron de moratorias que permitieron acceder a una pensión sin haber completado los años de aportes correspondientes.

En ese contexto, el abogado sostuvo que la idea es que las jubilaciones “suban de acuerdo con el índice de precios al consumidor, con un incremento gradual y mensual” y “para aquellos que cumplieron los 30 años de aportes, se otorgará un incentivo adicional vinculado al crecimiento del PBI, aunque aún no se ha determinado el monto exacto”.

Además, “quienes no alcanzaron los 30 años de servicio, pero tienen aportes, recibirán una pensión proporcional a lo que pagaron y así, no se los asignará a la PUAM, una jubilación mínima que no se transmite a los familiares”, siguió Markarian.

Para finalizar, el abogado agregó: “Se busca evitar distinciones entre hombres y mujeres y aplicar las mismas condiciones para todos y aunque se menciona la falta de fondos, con más de 120 impuestos recaudados mensualmente, además de los aportes, el sistema sigue recibiendo ingresos”.