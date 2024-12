Julio Gambina: “Estamos viviendo una economía especulativa”

Los sectores agroexportadores están experimentando un auge gracias al tipo de cambio vigente, lo que les permite liquidar exportaciones de manera récord. Sin embargo, este crecimiento económico beneficia principalmente a los sectores primarios, mientras que la industria, el comercio y las pequeñas empresas enfrentan dificultades, afectando a los trabajadores con ingresos fijos y jubilados.

Cuáles son los sectores que cierran el año con balance positivo

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista Julio Gambina, quien expresó que, “los sectores del gran poder económico vinculados a la agroexportación están satisfechos, y más aún con el tipo de cambio actual, ya que están liquidando exportaciones como nunca lo habían hecho en años anteriores”.

Según el entrevistado, “si el año pasado tenían dificultades con las exportaciones, era por la sequía, y además no se estaba liquidando adecuadamente”, pero ahora la sequía se fue y “hubo un aumento en las exportaciones y los exportadores están liquidando, ya que este año sigue siendo rentable hacerlo, aprovechando el tipo de cambio para obtener dólares, cambiarlos por pesos y ganar en el sistema financiero”.

Qué sucede con los jubilados

Por otro lado, Gambina mencionó que en el caso de los jubilados, no solo los que cobran la mínima, sino también aquellos que se encuentran en el promedio de las jubilaciones, “enfrentarán un balance muy negativo”. Y agregó: “Aunque el presidente afirme que en dólares la situación ha mejorado, la realidad es que los jubilados cobran en pesos, y esos pesos no son suficientes para cubrir tarifas que han aumentado por encima de la inflación”.

En ese sentido, Gambina aseguró que, “lo triste y lamentable es que estamos viviendo una economía especulativa, donde lo que realmente importa es el crecimiento de la producción con empleo e ingresos”. Sin embargo, “nos encontramos con una economía en recesión, donde incluso los datos de crecimiento económico están sesgados hacia el sector primario exportador”, siguió.

Cómo es la situación de las industrias

En cuanto a las industrias, el economista aseguró que, “no termina de repuntar”, y los sectores pequeños y medianos del campo tampoco lo hacen. “No solo estamos viendo una caída del consumo por la baja de ingresos fijos, sino también que cerca de 11.000 pequeñas y medianas empresas han cerrado este año”, dijo y recalcó que el problema no afecta solo a quienes dependen de un ingreso fijo, sino también a los sectores que venden a los que viven de esos ingresos fijos en el mercado interno.

Para finalizar, Gambina agregó: “Creo que el gobierno tiene un proyecto claro, que se resume en la evolución de la macroeconomía, pero es necesario definir un orden económico y social que genere empleo, distribuya el ingreso y propague los beneficios al conjunto de la población”.