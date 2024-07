“Junio fue un mal mes para los mercados financieros”, aseveró un economista

La reacción de los mercados tras haber aprobado la Ley de Bases no fue la esperada, si bien hubo un cierto repunte, la volatilidad se hizo presente nuevamente, los bonos cayeron y los dólares financieros se mostraron inestables. En función de ampliar esta información, Canal E se comunicó con el economista, Maximiliano Castillo.

“Había una expectativa de que el mercado a la aprobación de la Ley Bases, y particularmente el paquete fiscal, que le permite al Gobierno darle más garantía de que va a poder mantener el equilibrio presupuestario por el aumento de impuestos, iba a tener una mejor reacción”, comentó Maximiliano Castillo. “La reacción no fue buena, de hecho, los precios de los bonos siguieron cayendo y la volatilidad en los mercados alternativos del dólar se mantuvo, la reacción fue peor a la esperada”, agregó.

Junio fue un mal mes para los mercados financieros

Posteriormente, Castillo planteó: “Esa reacción y este contexto un poco más desafiante o incierto, fue lo que llevó a que el Gobierno decidiera hacer el anuncio del viernes a última hora”. Luego, manifestó que, “junio fue un mal mes para los mercados financieros, hay varios factores, no es que responde a una sola cuestión en particular, el contexto internacional no fue bueno, estaba la discusión sobre la Ley Bases y después está la interrogante de cómo va a responder el Gobierno a la apreciación del dólar”.

Que el Banco Central no acumule dólares genera incertidumbre

“La inflación está corriendo por encima de la variación del dólar”, sostuvo el entrevistado. “No sabemos muy bien cuál puede ser el tipo de cambio real de equilibrio pero evidentemente los precios en dólares en Argentina están creciendo y eso genera incertidumbre en la medida que el Banco Central no está acumulando dólares”, complementó.

Por otro lado, el economista señaló: “Desde que asumió el nuevo Gobierno, las reservas internacionales se recuperaron, incluso se recuperaron mucho más rápido de lo que se preveía, la inflación también anduvo mejor, pero estamos en un momento de mayor incertidumbre donde el Gobierno tiene que plantear cómo va a ser la hoja de ruta de la política monetaria”.

“El impuesto país en diciembre finaliza, ya que tiene fecha de caducidad en diciembre”, expresó Castillo, que después concluyó: “Muy probablemente no se prorrogue, entonces, en la medida que las cuentas públicas lo permitan, es razonable pensar en que bajen esa alícuota a partir de agosto”.