La brecha cambiaria sigue creciendo y hay dudas en los mercados

Luego del acuerdo logrado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), los mercados operaron con una mezcla de alivio y, a la vez, dudas por la puesta en marcha del programa económico.

Programa ambicioso

Canal E se comunicó con el economista Pedro Siaba Serrate para hablar sobre este acuerdo y las repercusiones en el mercado. “El plan económico de Milei de llegar al déficit financiero 0 para este año es extremadamente ambicioso, incluso más de lo que pedía el propio Fondo Monetario Internacional”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de pedir “plata fresca” al Fondo, el economista expresó: “El plan económico va en la línea de lo que de lo que quiere el propio FMI”, pero “pero hablar de plata fresca para el Fondo, que ya estuvo en una situación incómoda negociando con una administración que no le fue fácil, me parece que no sé si estamos en condiciones de salir a pedir”.

Devaluación

Con respecto a una futura devaluación, Siaba Serrate sostuvo que estamos “en la primera etapa de un plan que seguramente en unos meses termine en una nueva devaluación y una nueva unificación del tipo de cambio”.

Por el lado de la inflación de diciembre, el economista se mostró sorprendido porque “para diciembre se tenía una proyección de 30%”. Y siguió: “La inflación de enero es un gran misterio y se está hablando de un posible descenso de un 1%”.

Para finalizar, Siaba Serrate opinó sobre la ley Ómnibus: “Toca muchos sectores de poder de la Argentina que han mantenido sus negocios durante años y obviamente estos movimientos atentan contra ese status”.