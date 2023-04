"La candidatura de Sergio Massa depende de lo que ocurra estas semanas", dijo Ceferino Reato

Los empresarios se juntarán con los principales referentes de la agenda política. Buscan conocer las principales propuestas de los candidatos con más posibilidades de ocupar el sillón de Rivadavia para estas elecciones 2023.

En este contexto, nos comunicamos con Ceferino Reato, periodista especializado en política y empresas, quien habló sobre la actualidad política de cara a las elecciones presidenciales.

“La primera gran cita electoral será el 13 de agosto en las PASO. Sin embargo, la oposición hoy tiene que empezar a definir a sus candidatos, lo cual genera grietas en Juntos por el Cambio”, dijo Reato.

“Hay una disputa fuerte de liderazgo entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, líder histórico de Juntos por el Cambio y del PRO”, disparó el entrevistado. “Ante la división en la oposición, renacen las ilusiones del oficialismo de cara a las presidenciales”, añadió.

Sergio Massa y una eventual candidatura presidencial

Luego, el periodista afirmó que la asunción de Sergio Massa había brindado un poco de tranquilidad en su momento. “Massa ha logrado una cierta estabilidad pero no solucionó los problemas macroeconómicos del país. El control de la inflación no se cumplió y eso hace que su candidatura presidencial no sea tan viable”, disparó Reato.

“Esto no quiere decir que dentro de un mes no vuelva a emerger su figura como un candidato viable. Todo dependerá de lo que suceda estas semanas”, añadió el periodista.

Asimismo, Reato aseveró que Massa puede ser el candidato del oficialismo siempre y cuando las cosas salgan bien en estos días. “Los otros candidatos son Alberto Fernández, Kicillof está muy difícil porque quiere seguir en Buenos Aires, mientras que Scioli está un poco más relegado”, explicó.

La oposición cada vez más fragmentada

“Antes no había ninguna duda de que la oposición iba a ganar pero eso ya no está tan claro”, dijo el entrevistado. “Los radicales tienen un buen candidato en la Ciudad y buscan tener un territorio que siempre fue bastión radical”, añadió.

“En esta pelea por el liderazgo interno, el PRO puede perder su bastión histórico, debilitando su posición. La jugada de Larreta parece ir por todo o nada, con grandes posibilidades de quedarse con nada”, complicó.

Finalmente, Reato dijo que “al grueso de los empresarios les gustaría un candidato moderado como Massa o Larreta”. “Hay otra porción del empresariado que quiere cambios radicales pero si bien les gusta lo que dice Milei, también los asusta”, concluyó.