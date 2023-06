Farmaceúticas: cómo funciona este sector con ganancias multimillonarias

Con el fin de informar cómo se maneja el mundo financiero que rodea a los laboratorios farmacéuticos, este medio contactó a Miguel Pedrola, director científico para Latinoamérica y Caribe de AIDS.

Sobreprecio en los medicamentos

“Lamentablemente, hoy estamos discutiendo si el laboratorio es un derecho a la salud o si es una mercancía. Lo que venimos planteando es que hay muchas farmacéuticas que están colocando los valores de los medicamentos muy por encima de lo que realmente cuestan”, alertó Miguel Pedrola sobre los sobreprecios que imponen los laboratorios a los medicamentos.

Siguiendo la línea del sobreprecio, Pedrola ejemplificó: “En un laboratorio multinacional como Gillian, tienen un medicamento para la cura de la hepatitis C. Este medicamento cuesta 42 dólares en fábrica, a la gente se lo vende a 84 mil dólares y si no tenes ese medicamento, es muy probable que con tu hepatitis C crónica puedas llegar a tener o un cáncer de hígado o una cirrosis”.

Posteriormente, el científico mencionó que en la India se desarrolla el mismo medicamento de manera genérica, el cual tiene un valor de “346 dólares”. Y completó: “Ese precio está muy por debajo de los 84 mil dólares. Lo que pasa es que a causa de las patentes no dejan que se realicen esos genéricos en la mayoría de los países del mundo”.

“El problema aquí es que es una de las economías más importantes a nivel mundial. Las grandes potencias mundiales, donde la mayoría de los laboratorios tienen sus bases, también defienden esas patentes”, disparó el entrevistado con respecto al apoyo de los países más desarrollados hacia las patentes. “Entonces, venimos trabajando fuerte dentro de lo que es el G20 y lamentablemente no estamos logrando que la mayoría de estos países regulen cuánto puede ganar un laboratorio”, complementó.

El negocio con las vacunas que combatieron la pandemia de Coronavirus

Por último, el director científico en Latinoamérica y el Caribe, mencionó la financiación de las vacunas contra el coronavirus: “Las vacunas de Covid, fueron financiadas por los estados más importantes, quienes pusieron aproximadamente 5.800 millones de dólares con un riesgo 0, ya que si la vacuna no funcionaba no había sido dinero puesto por esa empresa”. Sin embargo, “terminaron vendiendo las vacunas a 90.000 millones de dólares, por lo cual teniendo en cuenta lo invertido es uno de los mejores negocios que podemos tener en el mercado. Pero lamentablemente, detrás del negocio están las vidas de las personas”, concluyó.