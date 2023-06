Los alquileres son una preocupación para los argentinos, porque en este contexto de espiralización de la inflación, los precios de los contratos se disparan y los sueldos no acompañan este crecimiento, lo que genera una situación muy delicada. Para analizar lo que sucedió en el mes de mayo respecto a esta problemática, este medio se comunicó con el desarrollador inmobiliario Gustavo Ortolá, quien aseveró que el mes pasado hubo un aumento récord en el Índice de Contratos de Locación (ICL).

"Si alquilaste hace un año, es decir de julio a junio se te va a aumentar un 100.47% de alquiler, si pagabas 50 ahora vas a pagar 100", aseveró el entrevistado. Además para comprender la magnitud del problema, el especialista aseguró que, "un tercio de la población de la ciudad de Buenos Aires alquila".

No obstante, si se piensa en la opción más económica para alquilar en CABA, que son los monoambientes, "no se paga menos de 116 mil pesos, un dos ambientes 142 mil pesos y por un tres ambientes no se paga menos de 185 mil pesos".

Además, Ortolá explicó que si a estos precios se los cruza con la pirámide de ingresos promedio de los argentinos, "solamente podría pagar la clase media para arriba estos alquileres porque sino no podes vivir". "Estos números son preocupantes".