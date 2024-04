La inflación en CABA fue de 13,2% en marzo y acumula 57,3% en el transcurso del año

Según la Dirección General de Estadísticas y Censos, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires aumentó 13,2% en marzo, representando una desaceleración respecto al 14,1% de febrero.

Diferencias del IPC de Capital y el Nacional

Para hablar sobre cuál podría ser el porcentaje de inflación a nivel nacional, Canal E se comunicó con el economista, Lucas Carattini quien expresó que, “el IPC de CABA contra lo que es el IPC nacional tiene ligeras diferencias en la composición, sobre todo del sector servicios”.

Según el entrevistado, los servicios en el índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional tienen mucho menos peso que el de la Ciudad de Buenos Aires y sucede que “con todo el aumento de tarifas, sobre todo que suele pegar mucho más en la capital y en el AMBA, genera una distorsión entre las diferencias de los índices”.

Los números de la inflación nacional

Con respecto a los rumores sobre la posibilidades de que la inflación nacional sea de un solo dígito, Carattini dijo no creer que el ministro Caputo, como lo hizo en una entrevista, “vaya a vaticinar una inflación núcleo de un dígito, si efectivamente no está confirmado”. Y agregó: “Según mediciones de consultoras privadas, yo diría que la inflación núcleo, si efectivamente no tenemos un dígito, vamos a estar muy cercano en torno al 10%”.

En ese sentido, el economista sostuvo que, si la inflación se sitúa cercana al 10% “será positiva porque se sigue viendo una desaceleración”, pero “obviamente no es tan positiva dado el nivel de actividad económica y de recesión que hay”. Y continuó: “Podríamos tener caídas mucho más fuertes, que de hecho en la inflación de alta frecuencia es lo que estamos viendo”.

Actividad "deprimida" y desaceleración económica

Para Carattini, hay muchos sectores en donde el nivel de trabajo tiene una similitud laboral a lo que fue la pandemia, por ende “la actividad está muy deprimida”. “Eso conlleva a una desaceleración muy fuerte de los precios y del IPC general”, continuó.

Al cerrar, el economista sostuvo que, “hasta el viernes no vamos a tener el dato de la inflación, pero va a estar por debajo del 13% y, también en ese punto, el gobierno va a poder mostrar una baja teniendo presente también el aumento de tarifas”.