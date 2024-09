“La inflación no va a llegar a cero”, el crudo análisis de un economista en cuanto a lo que le espera a Argentina en materia inflacionaria

Uno de los datos más impactantes presentado en el presupuesto por parte de Javier Milei fue el de la inflación proyectada en un 18% para el 2025, lo cual fue definido como algo difícil de concretar por parte de algunos analistas. Es por eso que para analizar este tema en profundidad, este medio dialogó con el economista, José Castillo.

“La pregunta del millón es si se va a seguir achicando la brecha porque la conclusión de si se sale o no se sale del cepo en realidad está atada a eso”, comentó José Castillo. “Difícilmente lleguemos a una inflación sostenida de 2% para empatar al crawling peg”, agregó.

Cuáles son los factores que determinan la brecha cambiaria

Posteriormente, Castillo planteó: “El blanqueo, que termina en los próximos días, está alimentando la oferta de divisas y ese es uno de los elementos importantes que están manteniendo e incluso reduciendo la brecha”. Luego, manifestó que, “se termina también la posibilidad de pagar por adelantado bienes personales, otro motivo por el cual hay gente que está vendiendo dólares para poder pagar ese impuesto”.

“Hay una percepción muy fuerte de retraso cambiario y esto se ve en la gente que va a comprar a Chile o Uruguay e incluso se puede ver en el uso de dólares para vacaciones”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Todos estos elementos jugarían en contra, en el mes de octubre, del mantenimiento de una brecha como la actual”.

Hay dudas sobre si la inflación podrá llegar al 18% en 2025

Por otro lado, el economista señaló: “La inflación no va a llegar a cero, ni en estos próximos meses y tampoco en el año 2025, cuando se presenta un presupuesto con una inflación del 18%, es prácticamente imposible que ese número exista”.

“El cepo se va a abrir cuando haya reservas y el problema que hay es que no están creciendo las reservas, si tenemos reservas se puede abrir el cepo con o sin inflación”, expresó Castillo. Para finalizar, dijo que, “el cepo está atado a la existencia o no de reservas y el gran problema que está teniendo el Banco Central es que no está pudiendo acumular reservas”.