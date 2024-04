“La intención del Gobierno es ir desmantelando las restricciones cambiarias”, señaló un ex funcionario de Martín Guzmán

En diálogo con Canal E, el economista y ex funcionario durante la gestión de Martín Guzmán en el ministerio de Economía, Ramiro Tosi, habló sobre las variables que estarían impidiendo la apertura del cepo y los factores que son necesarios para lograr una unificación cambiaria. Además, se refirió a las expectativas del mercado internacional en cuanto a la tasa de interés de la FED.

“La intención del Gobierno es ir desmantelando a un ritmo acelerado las restricciones cambiarias”, comentó Ramiro Tosi. “Si uno mira las condiciones objetivas para que eso suceda, si bien el Gobierno dio pasos importantes porque ha podido el Banco Central ir acumulando reservas, todavía, el Banco Central tiene reservas negativas, es decir, tiene más pasivos que activos”, agregó.

El prematuro desmantelamiento del cepo generaría una nueva demanda de dólares

Posteriormente, Tosi planteó: “Si uno quisiera avanzar en un completo desmantelamiento del cepo, sabe que cuando eso suceda, va a haber nueva demanda de dólares que no tenés”. Luego, manifestó que, “todas las ductilidades que tuvieron las compañías en los últimos años y que no pudieron acceder a distribuir entre los accionistas del exterior, que mientras está el cepo no ocurre pero si se levantara probablemente se vería algo de ese tipo de salida de dólares”.

Las incertidumbres del cepo

“Tenemos 2 incertidumbres, primero sería resolver cuánto se estima que se necesita de dólares para hacer una apertura ordenada y que no genere problemas del cepo”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Esa es la primera pregunta que no tiene una respuesta sencilla, es dinámica, puede que en algunos momentos parece que se necesita menos y que en otros puede que no te alcance”.

Sobre la misma línea, el economista señaló: “La segunda dimensión es quién va a aportar esos dólares y a contraprestación de qué, cuál sería la tasa de interés, por lo cual, alguien va a financiar ese monto que no es nada despreciable para hacer una apertura de la cuenta capital”. A su vez, remarcó que, “al principio es normal que se vean más egresos que ingresos, si bien el mercado lo va a tomar como una buena señal, va a llevar un tiempo y no va a ser inmediato”.

“A partir de que se disipó la expectativa de que la FED baje la tasa de interés y el último dato de inflación de la semana pasada no colaboró en esa expectativa, para junio el mercado esperaba un 80% de probabilidad que la FED haga una primera baja de tasas, ahora, esa probabilidad bajó al 15%”, expresó Tosi. A modo de cierre, dijo que, “el mercado no ve una baja de tasa en junio, sino recién para septiembre”.