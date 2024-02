“La sociedad argentina vive como una tragedia la vuelta al cole desde hace 20 años”

La vuelta a clases siempre suele ser un momento complejo para la Argentina, ya que se mezclan distintos factores económicos como los paros docentes, los ajustes salariales y los fuertes incrementos en la canasta escolar. Ante esta situación, Canal E se contactó con Daniel Iglesias Lopez, presidente de la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines.

“El año 2023 fue un electrocardiograma económico, fue muy complejo y tuvimos muchas variaciones con respecto al tipo de cambio donde había 20 dólares diferentes y un ministro que compraba dólares a $450 y los vendía a $350, era un negocio medio chino”, comentó Daniel Iglesias Lopez. “Los importadores comenzaron a manejar dólares que entendía cada uno a su manera, entonces, tuvimos muchos saltos cambiarios”, agregó.

Lo más barato de la canasta escolar son los útiles

Posteriormente, Lopez planteó: “No es lo mismo 250% de aumento en un lapiz negro, que de $100 se fue a $300, que 250% en un par de zapatillas que de $40.000 se fue a $120.000”. Luego, manifestó que, “canasta escolar no son los útiles, canasta escolar son las cuotas de los colegios, calzado, indumentaria y nuestros amados e imprescindibles útiles, lo más barato de todo eso son los útiles escolares”.

Vuelta a clases: la tragedia de todos los años

“Si cayeron las ventas de medicamentos y alimentos, la venta de útiles no se quedaron atrás. La gente está mucho más conservadora, el periférico se deja de lado, si bien no hay un gran crecimiento de las segundas marcas, algo se nota en ese sentido”, sostuvo el entrevistado. “No es un gasto, es una inversión la vuelta a clases, la sociedad argentina lo vive como una tragedia por la situación económica que estamos viviendo”, complementó.

Por otro lado, el presidente de la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines señaló: “Deberíamos vivirlo como una fiesta la vuelta al cole, porque tenemos chicos de tercer grado que no saben leer ni escribir, entonces, los daños que estamos causando con no educar son muy grandes”. Sobre la misma línea, remarcó que, “un país sin educación y sin justicia no es un país, es un territorio poblado. La única esperanza que tiene el pobre para dejar de serlo es que se fueran a educar y puedan a partir de ese punto salir adelante en la vida”.

Del 75% de clase media, 50% pasó a ser pobre

A modo de cierre, Lopez expresó: “El último gobierno tuvo la virtud de transformar 75% de clase media argentina en 50% de clase pobre. Independientemente de una definición tan dura, la clase media ya viene mal desde hace mucho tiempo”.