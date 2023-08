Hugo "Cachorro" Godoy reclamó al Gobierno: "Salario universal y un aumento de emergencia"

La exigencias del Fondo Monetario Internacional generó una repercusión económica muy difícil de afrontar para el Gobierno. Con los distintos ajustes se ven afectados los sectores más vulnerables de la economía. En este contexto, este medio se contactó con el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy.

“No es bueno ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Desde el primer momento que lamentablemente el Congreso avaló y firmó ese acuerdo, cayó un salvavidas de plomo sobre la economía nacional”, aseveró Hugo Godoy que luego agregó: “Es recesivo, es inflacionario y posibilita una transferencia de ingresos de los sectores populares al bolsillo de los sectores más concentrados de la economía”.

Los balances de las grandes empresas han tenido un gran crecimiento

Posteriormente, Godoy enfatizó que los balances de las grandes empresas en el último año indican un crecimiento tanto en el sector financiero como en el sector de los exportadores. “Resaltan los sectores vinculados al agro y otros mecanismos de exportación como petróleo, gas y minerales. Las empresas no se están yendo, al contrario, están teniendo extraordinarias ganancias”, completó.

“Nosotros venimos reclamandole al Gobierno que se establezca un salario universal y un aumento de emergencia para el conjunto de la masa de trabajadores”, comentó el secretario general de la CTA Autónoma, con respecto a la necesidad del aumento del salario mínimo vital y móvil. Sin embargo, aseveró que, “el Gobierno está anunciando medidas devaluatorias en distintos niveles y no hay ninguna medida que atienda las necesidades de los sectores populares”.

Ante la devaluación impuesta por el Gobierno, los trabajadores pierden capacidad de ingresos

Por otro lado, el entrevistado manifestó que quienes manejan el mercado del dólar paralelo son los grandes sectores concentrados, los cuales, “evidentemente le siguen soplando la nuca al Gobierno para que haya una devaluación cada vez mayor”. Sobre la misma línea, remarcó: “Lo que quieren es aumentar sus tasas de ganancia y el Gobierno se lo concede. La mayoría de los trabajadores pierden capacidad de ingreso ante estas concesiones y esto explica que haya un 43% de pobreza y un 10% que está por debajo de la línea de indigencia”.

¿Entra en las posibilidades el no pago al FMI?

“Se habla de las consecuencias que tendría un default. En primer lugar hay que decir que cuando no se paga no hay una inmediata consecuencia de no pago, se abren 6 meses de negociaciones de nuevo tipo a las que el Gobierno debería haber atendido mucho antes”, disparó Godoy ante la posibilidad de no afrontar el pago al FMI.

Para finalizar, señaló que la Argentina debe plantarse en una discusión donde no se pague la deuda y se negocie de manera diferente con el Fondo Monetario Internacional. “Se debe priorizar una intervención del Estado que fortalezca la capacidad de reactivación económica en el mercado interno y eso requiere fortalecer los ingresos de los sectores populares”, concluyó.