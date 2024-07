Las repercusiones del discurso de Milei en la Bolsa de Comercio

En el marco de la celebración de los 170 años de la Bolsa de Comercio de Buenos, el Presidente de la Nación, Javier Milei habló ante los presentes y se refirió a la situación de la economía nacional.

El aumento del dólar y la brecha cambiaria

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista Alejandro Bianchi quien expresó que, “hay cierta incertidumbre respecto al reciente aumento del tipo de cambio y la ampliación de la brecha cambiaria”, posiblemente debido a la pérdida de reservas en el último mes.

Según el entrevistado, la idea de fondo parece ser que las autoridades desean mantener un ajuste del 2% en el tipo de cambio, esperando que la inflación se reduzca a ese nivel, para luego “disminuirlo gradualmente al 1% y finalmente al 0%, con el objetivo de estabilizar la inflación dentro de parámetros normales”.

El impacto de la falta de impresión de pesos

Con respecto a la restricción económica de no imprimir más pesos, el economista aseguró que, “está comenzando a afectar la economía”, que se refleja en una disminución de ventas y una caída económica. “Estamos alcanzando un piso económico”, agregó.

En referencia a la política monetaria, “los impactos no son inmediatos, y las autoridades lo saben”, sostuvo Bianchi. “La idea de no imprimir más pesos debería, en teoría, estabilizar el tipo de cambio e incluso permitir una baja si el Banco Central vuelve a comprar dólares, y reducir la inflación”, agregó. Sin embargo, “tomará algunos meses en trasladarse a los precios del mercado”, dijo.

En ese sentido, el entrevistado mencionó que, “hasta que esto ocurra, quizás deberían considerar implementar el nuevo sistema”. Y recordó que han cerrado la emisión por déficit, han reducido la tasa de los pasivos remunerados y están transfiriendo estos pasivos al Tesoro. “La última fuente de emisión de pesos, a través de los pases, ya tiene un principio de acuerdo”, anunció.

Para cerrar, dijo: “Este trimestre será difícil, pero se espera que, una vez superado, el Banco Central vuelva a acumular reservas con la cosecha fina y que compren cerca de 3.000 millones de dólares, lo cual fortalecerá las reservas”.