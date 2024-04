Ley de Bases: cómo afecta el avance de la reforma laboral al sector de la gráfica

La Ley de Bases logró media sanción en la Cámara de Diputados y a la espera de una aprobación total que deberá pasar por el Senado, las especulaciones sobre lo que pasaría en caso de que se convierta en ley comienzan a surgir.

Preocupación por "retrocesos"

Para hablar sobre cómo impactaría la reforma laboral y sus modificaciones, Canal E se comunicó con Héctor Amichetti de la Federación Gráfica Bonaerense, quien expresó que, “es muy preocupante que se haya aprobado esta Ley Bases”.

Según el entrevistado, hay temas que afectan directamente al trabajo “porque si bien se recortaron la cantidad de cuestiones que estaban estaban incluidas en el DNU, se incorporan algunas cuestiones que, en general, son todas un retroceso”.

Además, para Amichetti, hay que sumarle otros capítulos “que preocupan” porque en definitiva, “no vemos que sea una ley que aporte para fortalecer la economía”. Y siguió: “El desarrollo particular de las pymes para nosotros es fundamental”.

Beneficios para grandes corporaciones

En ese sentido, el entrevistado sostuvo que, “hay medidas que provocan una situación de inquietud”, porque “en esas ventajas que se le ofrecen, no son para el aliento de la entidad productiva, sino para grandes negocios de grandes corporaciones”. Y continuó: “Es una serie de medidas en donde no hay aspectos positivos, ni para las cuestiones específicas de los trabajadores, ni para lo que aspiramos como proyecto económico que genere trabajo y mayor producción en el país”.

Regulación y derechos laborales

Con respecto a cuáles son esos puntos específicos, Amichetti explicó que, “se vuelven a reiterar cuestiones que ya han fracasado”. Por ejemplo, en la industria gráfica en donde hay empresas chiquitas con menos de cinco trabajadores, “se trata de favorecer al sector empresario y supuestamente al empleo a partir de eliminar relaciones de dependencia y liberalizar toda la actividad”, explicó el entrevistado.

En ese sentido, el entrevistado aseguró que esta situación “permitiría eludir todo tipo de regulación y derechos laborales”. Y continuó: “El costo laboral, incluidos los derechos, supuestamente pueden ser una carga y están en un mínimo histórico”.

Para finalizar, agregó: “Las empresas no contratan porque no hay posibilidad de mercado y precisamente ese consumo hoy no lo puede comprar nadie; entonces la preocupación grande no está en cómo se regula el tema laboral, sino fundamentalmente como se incentiva el mercado interno”.