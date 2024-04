Uno de los principales objetivos del Gobierno de cara a mitad de año era la apertura del cepo, sin embargo, debido a la falta de dólares, este plan se vería cada vez más aplazado y sin una fecha certera. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se puso en contacto con el presidente de Patente de Valores, Santiago López Alfaro.

“El Gobierno todavía no lanzó su plan económico, lo que hizo fue lanzar un plan de estabilización para no caer en la hiperinflación y todavía están en ese plan”, comentó Santiago Alfaro. “Hasta que no termine la cosecha gruesa de soja y maíz, como mínimo el cepo va a estar parecido a como está ahora, se viene un cepo por un tiempo más”, agregó.

Debido a la falta de reservas no se abriría el cepo a corto plazo

Posteriormente, Alfaro planteó: “Todavía hay mucho peso dando vuelta, hay mucha empresa grande queriendo salir de Argentina, hay muchos dividendos a pagar y sin las reservas suficientes para afrontar eso, van a seguir esperando para abrir el cepo”. Luego, manifestó que, “hay que esperar la cosecha, que viene muy retrasada por el mal tiempo, por lo tanto, las liquidaciones vienen bien pero no tanto como se esperaba”.

“El Gobierno no se siente cómodo saliendo del cepo, evitó una hiperinflación, una crisis mayor, mantuvo el precio del dólar paralelo desde diciembre de 2023, así que se van a mantener de ese modo hasta que no ingresen los dólares de la cosecha”, sostuvo el entrevistado. “Liberar el cepo en este momento y en estas condiciones no es lo mejor, quieren mantener ese sendero de baja inflación y baja de tasas”, complementó.

El tipo de cambio volvió al de una economía normal

Por otro lado, el presidente de Patente de Valores señaló: “Hay mucha importación atrasada, el tipo de cambio real volvió a un tipo de cambio más normal de una economía más normal, sin embargo, sí bajó cuando uno mira el promedio de lo que fue hace 4 años”. A su vez, remarcó que, “eso puede traer más empuje en importaciones y después hay todo un tema que no está calculado pero es todo el dividendo atrasado de empresas”.

“Argentina tiene muchas multinacionales en el país, así que por ahora parecería ser que saldría más plata de la que entraría”, concluyó.