Liliana Franco: “Luis Caputo no tenía entre sus trabajos un plan de estabilización”

Se dieron a conocer los detalles sobre cómo se realizaría la asunción de Javier Milei el 10 de diciembre y es por eso que Canal E se comunicó con la periodista Liliana Franco, quien también adelantó ciertas cuestiones del tipo económico con respecto a posibles anuncios que se puedan realizar ese mismo día.

“Hasta el momento, el tema de la asunción va a ser de la siguiente manera, Milei va a llegar cerca de las 12 al parlamento, ahí va a ingresar a la asamblea, va a jurar y luego Alberto Fernández le va a hacer entrega del bastón y de la banda presidencial”, comentó Liliana Franco. “Después dará un breve mensaje ante la asamblea, terminado ese mensaje saldrá a las escalinatas del Congreso donde piensa hablarle a la gente que vaya al acto”, agregó.

Cuáles son las recomendaciones de seguridad para el acto de asunción

Posteriormente, Franco planteó: “La gente de seguridad le aconsejó no tratar de movilizar mucha gente, la zona del Congreso es bastante difícil de custodiar y las escalinatas pueden ser un flanco porque hay muchos edificios rodeandolo”. Luego, manifestó que, “es más fácil garantizar la seguridad en la Plaza de Mayo, pero el presidente electo insiste en hablar ahí ante una multitud”.

“Todo el mundo habla de una asunción austera, pero lo que acabo de describir es como han sido todas las asunciones, lo que ha variado es Colón versus acto en la Plaza de Mayo”, sostuvo la entrevistada, que después completó: “Esto que estoy contando no es austero, es costosísimo por el tema de la seguridad”.

Se estima el anuncio de ciertas medidas económicas para el 10 de diciembre

Por otro lado, la periodista señaló: “Me gustaría ver un buen plan de estabilización que se anuncie, porque una devaluación sola no sirve de nada”. Sobre la misma línea, remarcó que, “dicen que Milei el mismo domingo va a hacer ingresar el paquete de leyes y es de suponer que el ministro de economía Caputo va a anunciar un plan de estabilización”.

“Luis Caputo no tenía entre sus trabajos un plan de estabilización, porque él se focalizó como una propuesta incluso externa”, expresó Franco. A modo de cierre, dijo que, “los contactos con Nicolás Posse y Caputo no era para que sea ministro de Economía, algo que no estaba ni en las intenciones de Caputo, sino él propuso un esquema para desarmar las leliq”.