Liliana Franco: "No hay conciencia en el Gobierno de la dificultad que atraviesa la economía"

En medio de una gran incertidumbre política y económica, el dólar blue sube y alcanza la cotización de $456, ampliando la brecha cambiaria por encima del 100 por ciento.

En este contexto, nos comunicamos con Liliana Franco, periodista acreditada en Casa Rosada, quien habló sobre la actualidad política y económica del país.

“Es una semana clave en el panorama político, no sabemos cómo se va a comportar Alberto Fernández, quien todavía tiene que seguir gobernando”, disparó Franco, quien luego completó: “No sabemos cómo va a continuar su vínculo con Massa, el cual no está en los mejores términos”.

“No hay conciencia en el Gobierno de la dificultad que está atravesando la economía”, disparó la entrevistada. “La suba de la tasa de interés no es suficiente, ahí hay una tensión entre Miguel Pesce y Sergio Massa que no sabemos cómo se va a resolver”, añadió.

En esa misma línea, Franco afirmó que se espera un piso del 7% para la inflación de abril. “Hoy lo que más me preocupa es que no hay una sensación de tener anclas nominales en la economía”, afirmó.

“Hay que ver cuando llega el desembolso del FMI, la política no está contribuyendo para calmar un escenario muy tensa. El Banco Central no tiene nada de reservas y este nivel de crisis necesita una devaluación”, aseveró Franco. “Quieren pasarle la devaluación al próximo gobierno pero yo no sé cómo van a hacer para aguantar 15 días”, concluyó.